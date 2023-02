Tangent Radio TRE, une radio connectée made in Danemark !

Avec sa Tangent Radio TRE, la marque danoise Tangent étoffe sa gamme de radio portable d’appartement connectée en proposant une solution audio complète et connectée pour la maison ou votre appartement.

Si nous sommes de plus en plus connectés à des systèmes et des plateformes audio en ligne comme Deezer, Spotify… avoir une radio « portable » à la maison est toujours pratique pour écouter ses stations de radio préférée comme Fun Radio, NRJ, Radio FG… La société danoise Tangent semble l’avoir bien compris et dévoile un nouveau modèle de radio qui offre bien plus qu’une simple radio standard.

Tangent Radio TRE, DAB+, FM, Wi-Fi et Bluetooth quoi de plus ?

La marque danoise n’en est pas à son coup d’essai en la matière. En effet la marque propose une large gamme de solution audio de salon pour votre maison ou votre appartement. Un gamme complète allant d’enceinte audio sans fil à des solutions audio de salon ou portable.

Cette nouvelle radio Tangent Radio TRE entre dans la catégorie des Radio de salon. Une radio qui se présente sous la forme d’un rectangle d’une taille de 28 x 18 x 14 cm pour un poids de 3Kg. Elle est dotée d’un haut-parleur de 76 mm et d’un système Bass reflect.

Dans un style épuré en bois de type noyer ou gris, la Tangent Radio TRE est dotée d’un écran LCD couleur sur la face avant et de boutons de réglages qui permettront d’interagir sur les différentes commandes de la radio comme le réglage du volume, le choix de la station…

Pour ce qui est des sources audio, l’utilisateur pourra choisir entre les stations de radio classique sur la bande FM à moins qu’il ne préfère passer par le DAB+ pour une radio numérique. Pour ceux qui préfèrent écouter leur playlist Spotify ou Deezer ou de tout autre service en ligne, la Tangent Radio TRE est également équipée d’une connexion Wi-Fi qui permettra d’être connectée à internet. A noter qu’il sera également possible d’associer son smartphone à la radio via une connexion Bluetooth.

Du sans-fil mais aussi du filaire.

La marque n’oublie pas non plus ses classiques en proposant grâce à sa connectique USB, mini-jack et entrée auxiliaire, connectez facilement tous vos appareils.

Prix et Disponibilité.

La radio est proposée en version Black au prix de 299€ et en version placage en noyer au prix de 349€.