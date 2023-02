Nouvelle montre hybride vívomove Trend® chez Garmin.

Garmin spécialiste dans les « wearables » ou objets connectés qui se portent lance vívomove Trend®, une nouvelle montre connectée hybride. La particularité de ce type de montre est qu’elles sont un peu la symbiose entre montre classique et montre connectée.

Garmin est un des leaders du marché dans le segment des montres connectées. Et plus particulièrement dans les montres connectées dédiées aux sportifs, randonneurs et autres adeptes de sport extrême. Cette fois la marque propose une montre un peu différente de celles qu’elle vend généralement. De fait, la marque cette fois s’est orientée vers une montre connectée hybride.

Alors pour ceux qui ne savent ce qu’est une montre connectée hybride sachez qu’il s’agit d’une montre qui combine les fonctionnalités d’une montre classique avec les fonctionnalités d’une montre connectée. Concrètement, cette montre affiche l’heure de manière classique avec des aiguilles et un cadran, tout en offrant également des fonctionnalités supplémentaires liées à votre smartphone avec lequel elle est associée. Notamment des fonctions comme la notification de messages, la suivi de la condition physique, etc.

A relire : Tacx NEO Bike Plus, le nouveau cycle trainer tout-en-un connecté de Garmin. Avec son Tacx NEO Bike Plus, Garmin revient sur le devant de la scène sportive avec cette fois non pas une montre connectée, mais un produit qui permettra à tous les cyclistes…

Garmin vívomove Trend®, le meilleurs des deux mondes ?

Garmin semble en effet vouloir pour cette nouvelle montre vívomove Trend® changer quelque peu de cap en proposant une montre connectée hybride avec un cadran classique affichant deux aiguilles qui vous affichera l’heure qu’il est. Attention e pendant, la montre est également doté d’un écran tactile dissimulé qui n’apparaît que lorsque vous le toucher.

Dès lors, les aiguilles se déplacent de manière à ne pas gêner votre lecture des informations qui s’affiche sur cet écran. Ainsi, par simple toucher, il vous sera possible de lire vos SMS, notifications.

Réseaux sociaux ou encore vos emails.

Garmin précise en plus qu’il sera possible pour les possesseurs de smartphone sous Android de répondre par sms directement depuis leur montre. ET d’autres fonctions pour lesquelles Garmin ne manque pas de communiquer.

« Les propriétaires d’un modèle Android peuvent même répondre par sms directement depuis leur montre. Les fonctions de sécurité et de suivi permettent d’envoyer un message à des contacts prédéfinis avec sa localisation en temps réel (si disponible) et l’appareil peut également envoyer un message automatique lors de certaines activités de plein air ».

Garmin Connect™, une application pour plus d’usage.

De fait, Garmin propose également une compatibilité entre la montre et son application Garmin Connect™ à installer sur son smartphone. L’application permettra de consulter des données de santé et de fitness, se connecter ou encore lancer des défis à des amis.

Prix et Disponibilité.

La montre connectée hybride de Garmin Vívomove Trend est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 329,99€.