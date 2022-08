Tangent Pebble Max, la nouvelle enceinte portable danoise.

Avec la Tangent Pebble Max, la société danoise du même nom, à savoir Tangent, annonce une nouvelle enceinte portable qui se veut « ÉTANCHE, COMPACTE ET DURABLE ».

Depuis l’arrivée du Bluetooth et du smartphone et de la musique numérique, nous sommes nombreux à écouter nos morceaux, albums ou radios préférées depuis notre smartphone. Et sur ce point, il faut être honnête, le smartphone n’être honnête, le smartphone n’est pas le meilleur appareil pour écouter correctement de la musique. Alors est né, les enceintes Bluetooth. Et c’est sur ce segment que ce positionne le nouveau produit audio de Tangent.

Tangent Pebble Max, l’audio made in Danemark.

Alors, l’enceinte Tangent Pebble Max se veut avant tout portable et peu encombrante en terme de prise de place avec une taille de 220 x 95 x 72 mm. Cette enceinte de la marque danoise Tangent est équipée d’un contrôleur Bluetooth 5.0 qui lui permet de diffuser de la musique depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. La transmission est possible même sur une distance de 10 mètres. Elle est équipée de haut-parleurs qui délivre une puissance de 2 x 30 watts. Tout en offrant un son omnidirectionnel.

Comme pour la plupart de ce type de produit, l’enceinte portable sans fil est certifiée IPX5 ce qui la rend résistante à l’eau et aux poussières. L’enceinte est également équipée d’un micro ce qui permettra par exemple de répondre au téléphone et de faire une conversation avec un interlocuteur.

Une multitude de possibilités.

À noter que si l’enceinte est Bluetooth pour un appairage avec une tablette, un smartphone, un ordinateur, elle est également équipée d’un port audio Jack 3.5 en entrée. Et pour être le plus polyvalente possible, l’enceinte audio portable Tangent Pebble Max est également équipée d’un lecteur de carte microSD. Elle pourra donc ainsi faire l’effet d’un lecteur MP3. Pour ce qui est de son autonomie, le constructeur danois annonce une autonomie de 10 heures en mode écoute continue. À noter que l’enceinte possède également des boutons de réglage qui permettront à l’utilisateur de régler le volume de l’enceinte ou encore de passer à la plage suivante sans devoir utiliser la source audio directement (votre smartphone par exemple).

Enfin, l’enceinte supporte la technologie TWS (True Wireless Stéréo). Concrètement cela signifie qu’il est possible de coupler deux enceintes Tangent Pebble Max pour générer une véritable stéréo.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte disponible en noir et gris est proposée au prix de 99€.