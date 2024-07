Talaria TWO Matter v1.2 Certified Wi-Fi Solution: Une Avancée pour les Maisons Intelligentes

L’arrivée de la Talaria TWO Matter v1.2 Certified Wi-Fi Solution marque une avancée dans le domaine des maisons intelligentes, avec une connectivité Wi-Fi à faible consommation et une certification Matter v1.2.

InnoPhase, spécialisée dans les solutions IoT à faible consommation énergétique, développe son assortiment avec cette nouvelle solution, renforçant sa présence sur le marché des dispositifs connectés.

Connectivité Interopérable pour les Maisons Intelligentes

La Talaria TWO Matter v1.2 Certified Wi-Fi Solution propose une connectivité Wi-Fi à faible consommation d’énergie avec la certification Matter v1.2 sur une seule puce. Ce système sur puce (SoC) permet une interopérabilité entre les dispositifs de différentes marques comme Apple, Google, Amazon Alexa, et Samsung. Cette solution simplifie l’installation et l’utilisation des appareils domestiques intelligents, assurant une compatibilité étendue.

Talaria TWO Matter v1.2 Certified Wi-Fi Solution, la Gamme du Constructeur s’Étoffe

Avec cette nouvelle addition, InnoPhase complète son éventail de produits en offrant une solution combinant efficacité énergétique et compatibilité. Le Talaria TWO peut fonctionner de manière autonome ou en configuration hôte microcontrôleur (MCU), offrant une flexibilité pour les développeurs d’applications IoT. La prise en charge de processeurs allant du Cortex-M0 au Cortex-M85 permet une adaptation aux besoins spécifiques des applications.

Avantages Techniques et Fonctionnalités

Le Talaria TWO Matter v1.2 utilise une approche Wi-Fi à faible consommation d’énergie, permettant une connexion directe au cloud/internet sans nécessiter de routeur de bordure. La solution inclut un kit de développement logiciel complet (SDK 3.1) basé sur FreeRTOS, avec des profils de référence Matter pour l’éclairage intelligent et les serrures de porte. Ces profils sont compatibles avec les plateformes AWS d’Amazon et Azure de Microsoft, avec d’autres profils attendus d’ici le troisième trimestre 2024.

Disponibilité et Prix

La solution Talaria TWO Matter v1.2 est actuellement disponible. Les clients peuvent acheter le kit d’évaluation auprès d’InnoPhase et de ses distributeurs, ainsi que les conceptions de référence combinant les modules Talaria TWO avec les séries MCU Nuvoton M251 et M2354. Le SDK 3.1 est accessible via le portail client du site web d’InnoPhase.

Récapitulatif Technique