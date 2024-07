Le module Wi-Fi FLM263D de Quectel Wireless Solutions a récemment fait son entrée sur le marché, apportant avec lui des fonctionnalités avancées pour les applications IoT et industrielles. Ce module représente une avancée significative dans la connectivité sans fil, répondant aux besoins croissants de performances et de fiabilité.

Quectel Wireless Solutions, un leader mondial dans le domaine des modules IoT, continue d’innover avec le lancement de son module Wi-Fi FLM263D. La marque étoffe ainsi son catalogue déjà diversifié de solutions de communication sans fil, renforçant sa position sur le marché technologique.

Performances et Caractéristiques du Module Wi-Fi FLM263D

Le module Wi-Fi FLM263D de Quectel Wireless Solutions se distingue par ses performances robustes et ses fonctionnalités avancées, idéales pour une intégration facile dans divers dispositifs IoT industriels et commerciaux.

Voici ce qu’il offre :

Connectivité Wi-Fi Avancée

Le module Wi-Fi FLM263D assure une connectivité rapide et fiable grâce à sa prise en charge des normes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Cette capacité permet des transferts de données fluides et sécurisés, répondant aux exigences de performance les plus élevées.

Sécurité Renforcée

Avec des fonctionnalités de sécurité avancées telles que le WPA3 et la gestion sécurisée des identifiants, le module Wi-Fi FLM263D garantit la protection des données sensibles contre les menaces cybernétiques, assurant ainsi une connectivité sûre et fiable pour les applications critiques.

Intégration Simplifiée

Grâce à sa compatibilité avec les systèmes d’exploitation populaires et sa conception compacte, le module Wi-Fi FLM263D peut être intégré facilement dans une variété d’applications sans compromettre les performances ni la qualité de la connexion.

Date de Sortie et Prix du Module Wi-Fi FLM263D

Le module Wi-Fi FLM263D de Quectel Wireless Solutions est prévu pour une sortie au troisième trimestre de l’année en cours. Quant au prix, il sera compétitif sur le marché, reflétant la valeur ajoutée et les fonctionnalités avancées qu’il offre.

Récapitulatif Technique