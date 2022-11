Synology WRX560, le nouveau routeur Wi-Fi 6 !

Avec les Synology WRX560, la marque réputée pour ses NAS propose une nouvelle solution Wi-Fi intégrant du Wi-Fi 6 et Mesh pour couvrir connecter et sécuriser toute la maison.

Synology, spécialiste dans le domaine des NAS domestique, a su faire sa notoriété sur un segment ou la marque est pour ainsi dire le seul leader du marché dans les NAS domestique. La marque propose une large gamme de NAS avec une ou plusieurs baies. Mais cette fois la marque s’intéresse à un autre segment de l’informatique domestique, celui du réseau et plus particulièrement des réseaux sans fil avec le Wi-Fi.

Synology WRX560, du Mesh pour plus de couvertures.

Avec ce nouveau Synology WRX560, la marque vise très clairement le haut du panier et tentera de faire de l’ombre à des produits comme les Netgear Orbi ou encore les Asus ZenWifi. Ainsi, au cœur du système on trouve un processeur Quad core 1.4 GHz assisté de 512 MB DDR3. Pour ce qui est de la connectique, on trouve 3 ports Gigabit LAN Ethernet et un port Ethernet 2.5Gbit. On notera aussi la présence d’un port USB 3.2 qui pourra accueillir une imprimante, voir un disque dur USB externe.

Test : ASUS ZenWiFi XD6. La société ASUS , nous propose de tester leur pack ZenWiFi XD6 contenant 2 ASUS AX5400 afin de réaliser un réseau maillé chez soi en toute simplicité. Voyons ensemble ce que nous…

Du Wi-Fi bien fourni pour plus de stabilité et de portée.

Côté Wi-Fi, le Synology WRX560 peut se vanter de supporter les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (alias Wi-Fi 6) et proposer un débit allant jusqu’à 3000Mbps (2.4GHz: 600Mbps et 5GHz: 2400Mbps). La structure interne est dotée d’une solution d’antenne interne 4×4 MIMO (5 GHz) et 2×2 MIMO (2.4 GHz).

Pour ce qui est de la sécurité, on retrouve les traditionnels protocoles WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) ainsi que le WPS et même un bouton pour désactiver le Wi-Fi si nécessaire.

Enfin, dernier détail et non des moindres, le Synology WRX560 est en mesure de créer un réseau MESH en associant plusieurs Synology WRX560 ensemble. Il intègre également une longue série de fonctions comme la possibilité de faire du filtrage de Mac adresse, des VLANs (jusqu’à 5 VLAN différents). Il propose aussi des fonctions comme la possibilité de bloquer certaines adresses internet (maximum 100).

Prix et Disponibilité.

Le Synology WRX560 devrait arriver courant de ce mois de novembre. Pour ce qui est de son prix, il devrait s’approcher des 500€.