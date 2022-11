GOAT G1 d’Ecovacs le robot tondeuse sans fil de périmètre.

Avec son GOAT G1, la marque Ecovacs que nous connaissons bien chez nous pour ses robots aspirateurs présente son premier robot tondeuse connecté qui embarque la technologie « Robot Vision ».

Ecovacs est une marque qui propose depuis plusieurs années maintenant des aspirateurs robots connectés. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de tester les produits de la marque. Fort de son expérience dans le domaine, la marque s’attaque cette fois à un autre marché similaire techniquement. Ce nouveau marché c’est celui des robots tondeuses.

GOAT G1, il tond votre pelouse !

Ce nouveau venu baptisé GOAT G1 par la marque est en effet un robot tondeuse qui viendra forcément s’installer dans votre jardin. Un robot tondeuse qui est équipée d’un Système de localisation à vision binoculaire intégrant une caméra fish-eye avec angle visuel à 150° pour laquelle Ecovacs annonce une portée jusqu’à 100 mètres. Cette caméra fish-eye est en outre accompagnée d’une Caméra panoramique à 360° qui est en mesure d’effectuer un balayage en temps réel de 25 images secondes.

Test : Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi Ecovacs nous présente aujourd’hui son petit dernier dans la gamme des robots aspirateurs nettoyants, le Deebot Ozmo T8 Aivi. Doté de la technologie Aivi (que nous évoquerons dans le test), ce robot…

Pour ce qui est de la localisation, elle se fait grâce à la communication onde porteuse sans fil à bande ultralarge, à la navigation inertielle et au système GPS. En outre, le robot tondeuse pourrait être piloté depuis un smartphone au travers d’une connexion Bluetooth et Wi-Fi.

Plus besoin de fil de périmètre.

En effet, le point le plus intéressant de ce robot tondeuse réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire d’enterrer un câble de périmètre pour définir les limites des votre pelouse. La configuration se fait directement au travers de l’application qui fonctionnera en mode « télécommande ». Le constructeur annonce d’ailleurs une configuration et une délimitation de votre terrain en seulement une vingtaine de minutes.

Une fois configuré, le robot tondeuse est en mesure de tondre un jardin de 600m² en une seule journée. Par ailleurs, le robot tondeuse d’Ecovacs est également équipé d’un Algorithme AIVI 3D pour éviter les obstacles grâce à une puce et un capteur TOF. La largeur de coupe est de 22 cm et il est possible d’avoir jusqu’à 13 niveaux de coupe allant de 3 à 6 cm.

Le robot tondeuse grâce à sa caméra propose aussi une fonction de type « caméra de surveillance » qui sera à même de prendre des photos lors d’une détection de mouvement.