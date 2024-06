Lenovo Tab Plus: La tablette Android qui fait aussi office d’enceinte Bluetooth

Lenovo présente la Lenovo Tab Plus, une tablette Android de 11,5 pouces intégrant des fonctionnalités audio avancées, en plus de ses capacités traditionnelles.

Lenovo, fabricant reconnu de PC et dispositifs intelligents, élargit son offre avec la Tab Plus, une tablette qui propose également une fonction d’enceinte Bluetooth.

Une expérience audio optimisée

La Lenovo Tab Plus se distingue par ses huit haut-parleurs (quatre tweeters et quatre woofers) optimisés par Dolby Atmos. En mode enceinte Bluetooth, elle permet de diffuser de la musique sans fil depuis un autre appareil.

A relire : Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 : Un Milieu de Gamme pour les Gamers Avec le lancement du Legion Pro 5i Gen 9, Lenovo introduit une nouvelle référence dans sa gamme de produits, spécialement conçue pour les amateurs de jeux vidéo.

Spécifications techniques

Cette tablette est équipée d’un processeur MediaTek Helio G99 et de 8 Go de RAM, offrant des performances fluides. Son écran de 11,5 pouces affiche une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Elle dispose d’une batterie de 8600 mAh, offrant jusqu’à 12 heures d’autonomie et une charge rapide de 45W.

Design et portabilité

La Lenovo Tab Plus est dotée d’un support intégré pour faciliter son utilisation en mode Bluetooth speaker. Elle conserve une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Son épaisseur est de 13,58 mm, contre 7,77 mm pour une tablette standard, en raison de ses puissants haut-parleurs.

Disponibilité et prix

La Lenovo Tab Plus sera commercialisée à partir de 289,99 USD. Les marchés de lancement précis n’ont pas encore été annoncés.

Récapitulatif technique