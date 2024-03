Test : Samsung Galaxy S24 Ultra Vs Samung Galaxy S23 Ultra, faut-il franchir le pas ?

Aujourd’hui, nous prenons en main le Samsung Galaxy S24 Ultra, le fleuron de la marque sud-coréenne. Face à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra, que vaut-il réellement ? Est-il nécessaire de passer à ce nouveau modèle ? C’est à ces questions que nous nous efforcerons de répondre dans ce test approfondi.

Préambule.

Samsung est un leader dans l’industrie des smartphones, et sa série Galaxy S est réputée pour rivaliser avec les meilleures marques du marché. Cependant, Samsung ne se contente pas de proposer des smartphones haut de gamme. La gamme Galaxy comprend également des modèles adaptés à chaque membre de la famille, qu’il s’agisse de la série A, S ou Z.

En tant que géant de l’électronique, Samsung propose également une vaste gamme de produits connectés, tels que des réfrigérateurs, des machines à laver et des télévisions.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra appartenait à la catégorie très haut de gamme chez Samsung, mais le nouveau venu, le Samsung Galaxy S24 Ultra, est destiné à prendre la relève. Equipé de fonctionnalités de pointe et de performances impressionnantes, le S24 Ultra promet une expérience utilisateur exceptionnelle, tout en conservant les caractéristiques emblématiques de la gamme Galaxy.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Version de l’OS : Android 14

Interface : One UI 6.1

Écran : AMOLED 6,8 pouces 120Hz

Définition : 3120×1440 pixels QHD+

Densité de pixels : 505 ppp

Processeur (CPU) : Snapdragon 8 Gen 3 (Octa-Core 3,39 GHz)

Puce graphique (GPU) : Qualcomm Adreno 750

RAM : 12 Go

Mémoire interne : 256 Go

Caméra arrière : 200 Mégapixels (Grand angle, F1.7) 12 Mégapixels (Ultra grand angle, F2.2) 10 Mégapixels (Téléobjectif, F2.4) 50 Mégapixels (Téléobjectif, F3.4)

Caméra frontale : 12 Mégapixels (Grand angle, F2.2)

Connectivité : 4G (B1, B3, B7, B20 et B28) 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 NFC

Sim : nano sim (2x) + eSIM

Ports : USB Type C 3.2

Batterie : 5000 mAh (Charge rapide 45W + Charge sans fil 15W (Qi))

Dimensions : 162,3 x 79 x 8,6 mm

Poids : 232 g

Étanchéité : IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Samsung Galaxy S24 Ultra

Câble USB de type C

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide de l’utilisateur et Carte de garantie

Commençons par une présentation générale du Samsung Galaxy S24 Ultra. À l’avant, on retrouve le même look que son prédécesseur, l’écran AMOLED de 6,8 pouces est toujours aussi remarquable, sans encoche visible pour la caméra frontale, mais plutôt un petit poinçon situé en haut de l’écran. De plus, l’écran est joliment intégré dans le cadre en titane.

Pas de bouton en façade, mais bien le lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran. Les boutons de contrôle sont situés sur le côté droit de l’appareil, tandis que le côté gauche est dépourvu de tout élément.

En bas de l’appareil, il y a un connecteur USB Type-C et une trappe double-face permettant d’insérer deux cartes nano-SIM. Sur le côté gauche de ce port USB, on retrouve le haut-parleur et le s-pen, celui-ci peut être sorti en appuyant simplement dessus.

Enfin, à l’arrière de l’appareil, se trouvent uniquement les capteurs photo accompagnés de leur flash LED.

Quelle différence esthétique avec le Galaxy S23 Ultra ?

On retrouvera un cadre en titane au lieu de l’aluminium ce qui lui fera perdre 2g. Ce cadre en titane sera aussi mieux intégré avec l’écran et on retrouvera un écran plus plat face au S23 Ultra qui avait tendance à s’arrondir (ce qui était une horreur pour les protections d’écran type verre trempée). On retrouvera un contour mat/alu brossé par rapport au contour brillant, cet aspect mat lui donne une touche encore plus premium. Les bordures de l’écran sont également plus homogènes sur l’ensemble de l’appareil face au S23 Ultra qui présentait une bordure plus large sur le bas de l’appareil.

Les comparaisons avec le Samsung Galaxy S23 Ultra en photo: