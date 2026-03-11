Samsung Galaxy S26 Ultra : les précommandes dépassent déjà celles du Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S26 Ultra démarre fort sur le marché mondial. Selon les premières données communiquées par Samsung, les précommandes de la nouvelle série Galaxy S26 dépassent déjà celles de la génération précédente. La marque sud-coréenne évoque notamment une hausse de 13 % des précommandes par rapport à la série Galaxy S25, avec un modèle Ultra qui concentre l’essentiel de la demande.

Samsung a également confirmé que le Galaxy S26 Ultra représente la majorité des réservations. Selon les chiffres communiqués par le constructeur, plus de 70 % des précommandes mondiales concernent ce modèle, preuve que la stratégie premium du fabricant continue de séduire les utilisateurs.

Samsung poursuit ainsi l’expansion de sa gamme Galaxy S en misant sur l’intelligence artificielle et sur des innovations matérielles. Le constructeur sud-coréen étoffe régulièrement son catalogue de smartphones haut de gamme, en mettant l’accent sur la photographie, les performances et l’intégration de nouvelles fonctions d’IA.

Des précommandes en forte hausse pour le Samsung Galaxy S26 Ultra

Le lancement du Samsung Galaxy S26 Ultra semble déjà dépasser les attentes de Samsung. Après la présentation officielle lors du Galaxy Unpacked, la série Galaxy S26 a enregistré une progression notable des précommandes.

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La marque indique que les réservations sur sa boutique en ligne ont augmenté de 13 % par rapport à la génération précédente, la série Galaxy S25. Cette progression confirme l’intérêt du marché pour les nouveaux modèles.

Dans ce contexte, le Samsung Galaxy S26 Ultra s’impose comme le modèle le plus populaire. Il est choisi par environ 80 % des clients selon certaines données internes, ce qui confirme son statut de smartphone phare de la gamme.

Un écran Privacy Display inédit sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

L’une des innovations majeures du Samsung Galaxy S26 Ultra concerne son écran. Le smartphone introduit en effet une technologie baptisée Privacy Display, présentée comme une première mondiale sur un téléphone mobile.

Cette technologie agit directement au niveau des pixels afin de limiter la visibilité de l’écran depuis les angles latéraux. L’objectif est simple : protéger la confidentialité des informations affichées sur le smartphone.

Samsung explique que le système combine des optimisations matérielles et logicielles afin de préserver la lisibilité pour l’utilisateur tout en réduisant la visibilité pour les personnes situées à proximité.

Des performances renforcées avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le Samsung Galaxy S26 Ultra repose sur une nouvelle plateforme mobile développée en partenariat avec Qualcomm. Le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, une version personnalisée du processeur.

Selon Samsung, cette puce apporte des améliorations significatives sur plusieurs aspects :

CPU plus performant

GPU optimisé pour les jeux et les applications graphiques

NPU amélioré pour les fonctions d’intelligence artificielle

Ces gains permettent au Samsung Galaxy S26 Ultra d’offrir une expérience plus fluide, notamment dans les tâches liées à l’IA embarquée.

Galaxy AI : une intelligence artificielle plus proactive

Samsung poursuit l’intégration de son écosystème Galaxy AI dans le Samsung Galaxy S26 Ultra. Le constructeur promet une expérience plus intuitive et plus contextuelle.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve notamment :

Now Nudge, qui propose des suggestions en fonction de l’activité de l’utilisateur.

Now Brief, qui affiche des rappels et informations pertinentes au bon moment.

Samsung introduit également un système d’agents intelligents, capables d’exécuter certaines actions via une simple commande vocale ou un bouton dédié.

L’objectif est de réduire le nombre d’étapes nécessaires pour effectuer des tâches sur le smartphone.

Un système photo toujours au cœur du Samsung Galaxy S26 Ultra

La photographie reste l’un des piliers du Samsung Galaxy S26 Ultra. Le constructeur met en avant un système photo avancé capable de couvrir l’ensemble du flux de création : capture, édition et partage.

Le smartphone intègre notamment :

Nightography Video , destiné à améliorer la capture vidéo en faible luminosité

Super Steady , avec une nouvelle stabilisation incluant un verrouillage horizontal

Photo Assist, une fonction d’édition assistée par intelligence artificielle

Ces outils permettent d’ajuster les images ou de générer des modifications simplement en décrivant le résultat souhaité.

Samsung introduit également Creative Studio, un module permettant de créer des visuels personnalisés comme des autocollants, fonds d’écran ou invitations.

Une plateforme pensée pour l’usage quotidien

Avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung cherche à proposer un smartphone capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de la journée.

Le constructeur met en avant une optimisation globale entre matériel et logiciel. Le processeur, l’intelligence artificielle et les fonctions logicielles sont conçus pour fonctionner ensemble afin de proposer une expérience fluide.

Ce positionnement correspond à la stratégie actuelle de Samsung : intégrer l’intelligence artificielle directement dans l’usage quotidien du smartphone.

Ce qu’il faut retenir

Le Samsung Galaxy S26 Ultra démarre avec des résultats solides en précommandes. Samsung évoque une hausse de 13 % par rapport à la série Galaxy S25, confirmant l’intérêt du marché pour la nouvelle génération.

Le modèle Ultra concentre la majorité des réservations, avec plus de 70 % des précommandes mondiales. Cette dynamique confirme la popularité des smartphones premium dans la gamme Galaxy.

Le smartphone mise notamment sur trois axes principaux : intelligence artificielle Galaxy AI, nouvelles performances et innovations d’affichage avec le Privacy Display.

Positionnement sur le marché

Le Samsung Galaxy S26 Ultra s’inscrit dans le segment des smartphones premium. Il vise directement les modèles haut de gamme du marché.

Ses principaux concurrents incluent :

iPhone Pro Max d’Apple

Google Pixel Pro

Xiaomi Ultra

Samsung cible principalement les utilisateurs recherchant un smartphone orienté photographie, performances et intelligence artificielle.

La forte demande en précommandes suggère que ce positionnement reste pertinent sur le marché des smartphones haut de gamme.

FAQ : Samsung Galaxy S26 Ultra

Quelle est l’autonomie du Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Samsung annonce une autonomie conçue pour tenir toute une journée d’utilisation. L’optimisation du processeur et de l’IA permet d’améliorer la gestion énergétique.

Quel processeur équipe le Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Le smartphone utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, une version optimisée du processeur Qualcomm.

Quelle est la principale innovation du Samsung Galaxy S26 Ultra ?

L’une des nouveautés majeures est l’écran Privacy Display, conçu pour protéger la confidentialité de l’affichage.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra intègre-t-il de l’intelligence artificielle ?

Oui. Le smartphone repose sur l’écosystème Galaxy AI, avec des fonctionnalités comme Now Nudge, Now Brief et des agents intelligents.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est-il orienté photo ?

Oui. Le smartphone intègre plusieurs technologies dédiées à la photo et à la vidéo, dont Nightography Video et Photo Assist.

Récapitulatif technique

processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy

intelligence artificielle : Galaxy AI

écran : Privacy Display

photographie : Nightography Video, Photo Assist

stabilisation vidéo : Super Steady

outils créatifs : Creative Studio

En résumé

Le Samsung Galaxy S26 Ultra connaît un lancement prometteur avec des précommandes supérieures à celles du Galaxy S25. Le modèle Ultra domine largement la demande mondiale.

Samsung mise sur trois axes principaux : intelligence artificielle Galaxy AI, performances renforcées et innovation d’affichage.

Avec ces nouveautés, le Samsung Galaxy S26 Ultra cherche à consolider la position de Samsung sur le segment des smartphones premium.

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