Mercedes VLE électrique : autonomie, prix estimé, fiche technique et nouveautés du grand van premium

Le Mercedes VLE électrique ouvre une nouvelle phase dans la stratégie de la marque allemande. Avec ce modèle inédit, Mercedes-Benz inaugure sa nouvelle Van Architecture, une base technique dédiée aux futurs grands véhicules électriques du constructeur. L’idée est claire : proposer un véhicule capable de mêler l’agrément de conduite d’une limousine, la modularité d’un monospace et les usages d’un grand van familial ou professionnel.

Ce nouveau modèle s’adresse à plusieurs profils. Le VLE vise à la fois les familles nombreuses, les utilisateurs en quête d’un véhicule spacieux pour les loisirs, mais aussi les opérateurs de navettes premium. Son positionnement repose sur trois arguments centraux : une autonomie annoncée de plus de 700 km WLTP, une recharge rapide grâce à une architecture 800 volts et un habitacle très technologique reposant sur MB.OS et MBUX.

Mercedes VLE électrique : ce qu’il faut retenir

Le Mercedes VLE est le premier modèle basé sur la nouvelle plateforme Van Architecture. Il pourra accueillir jusqu’à huit personnes, proposer plusieurs configurations intérieures et recevoir un équipement numérique particulièrement riche. Mercedes annonce aussi une aérodynamique travaillée, avec un Cx de 0,25, un chiffre bas pour un véhicule de ce gabarit.

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La gamme doit démarrer avec le VLE 300 Electric de 203 kW, avant l’arrivée du VLE 400 4MATIC Electric de 305 kW. Les deux versions reposent sur une batterie NMC de 115 kWh, tandis que d’autres déclinaisons avec batterie LFP de 80 kWh sont prévues plus tard.

Un grand van électrique pensé comme une limousine familiale

Avec le VLE électrique, Mercedes cherche à sortir du simple cadre du van classique. Le constructeur décrit son modèle comme une grande limousine capable d’offrir un vrai confort de voyage, y compris sur longue distance. Le véhicule profite d’une silhouette plus fluide que celle d’un monospace traditionnel, avec une ligne de toit tendue, un porte-à-faux avant marqué et un travail important sur l’aérodynamique.

Ce positionnement se retrouve aussi dans le comportement annoncé. Le VLE reçoit une suspension pneumatique AIRMATIC avec contrôle de niveau, ainsi qu’un essieu arrière directionnel pouvant braquer jusqu’à 7 degrés. Mercedes annonce un rayon de braquage de 10,9 mètres, ce qui doit faciliter les manœuvres en ville ou dans les parkings malgré un format généreux.

Une autonomie de plus de 700 km et une recharge rapide en 800 volts

L’un des points les plus mis en avant concerne l’efficience. Le Mercedes VLE 300 Electric promet une autonomie supérieure à 700 km WLTP, un niveau ambitieux pour un véhicule aussi spacieux. La marque avance aussi une consommation provisoire comprise entre 18,6 et 20,4 kWh/100 km selon les versions évoquées.

La recharge constitue l’autre axe fort. Grâce à son architecture 800 volts, le VLE peut récupérer jusqu’à 355 km d’autonomie en 15 minutes sur borne rapide, selon les chiffres communiqués par le constructeur. La puissance de charge en courant continu peut dépasser 300 kW. Le modèle sera aussi compatible avec la charge bidirectionnelle, un point de plus en plus observé sur les nouveaux véhicules électriques haut de gamme.

Pour les usages quotidiens comme pour les longs trajets, Mercedes insiste donc sur la capacité du véhicule à limiter les pauses. Le constructeur cite d’ailleurs un trajet d’environ 1 100 km entre Stuttgart et Rome, réalisé avec seulement deux pauses recharge de 15 minutes.

Un habitacle modulable jusqu’à huit places

Le Mercedes VLE met l’accent sur la flexibilité intérieure. L’habitacle peut recevoir de cinq à huit places, avec différentes combinaisons de sièges et de banquettes. Trois types de sièges individuels arrière sont annoncés, dont une version Grand Confort avec coussin additionnel, soutien lombaire, fonction massage, support mollets et recharge sans fil.

Le système Roll & Go permet de faire coulisser, rabattre ou retirer les sièges manuellement. Certaines configurations électriques vont plus loin avec une commande à distance baptisée Remote Variable Rear Space. Depuis le système d’infodivertissement ou l’application mobile, il devient possible de modifier la disposition intérieure selon plusieurs scénarios prédéfinis : Bagages, Executive, People & Baggage ou Standard.

Cette modularité renforce le positionnement polyvalent du modèle. Le VLE peut autant servir de véhicule familial longue distance que de navette haut de gamme ou d’outil de loisirs. Mercedes annonce jusqu’à 795 litres de coffre en configuration trois rangées, et jusqu’à 4 078 litres lorsque tous les sièges manuels sont retirés.

MB.OS, MBUX Superscreen et expérience arrière 8K

L’autre grand marqueur du Mercedes VLE électrique concerne son environnement numérique. Le véhicule embarque MB.OS, le système d’exploitation maison qui pilote l’infodivertissement, les aides à la conduite, la navigation et plusieurs fonctions connectées. Il permet aussi des mises à jour à distance afin d’ajouter ou faire évoluer certaines fonctions du véhicule.

Le poste de conduite peut intégrer le MBUX Superscreen, avec trois écrans installés derrière une seule surface vitrée. On retrouve un écran conducteur de 10,25 pouces, un écran central de 14 pouces et un écran passager avant de 14 pouces en option.

À l’arrière, Mercedes met en avant sa MBUX Rear Space Experience. Un écran panoramique rétractable 8K de 31,3 pouces peut transformer l’habitacle en espace vidéo, salle de jeux ou bureau mobile. Le dispositif peut être accompagné d’un système audio Burmester 3D avec 22 haut-parleurs et Dolby Atmos, ainsi que d’une caméra intégrée pour les visioconférences.

Conduite assistée, sécurité et confort au long cours

Le VLE veut aussi monter en gamme sur l’assistance à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif DISTRONIC est annoncé de série, avec plusieurs aides complémentaires selon les finitions : assistance active, changement de voie, aide au stationnement et systèmes semi-autonomes sur autoroute regroupés sous la bannière MB.DRIVE.

Mercedes évoque également un ensemble de capteurs particulièrement complet, avec 10 caméras, 5 radars et 12 capteurs à ultrasons. Le véhicule profite par ailleurs de 11 airbags, d’une structure rigide et du dispositif PRE-SAFE destiné à préparer l’habitacle en cas de danger imminent.

Le confort repose enfin sur plusieurs éléments attendus dans cette catégorie : toit panoramique Sky View, éclairage d’ambiance, climatisation avancée, portes coulissantes électriques de chaque côté, vitres arrière descendantes et lunette arrière à ouverture séparée pour simplifier l’accès au coffre.

À qui s’adresse le Mercedes VLE électrique ?

Le Mercedes VLE ne se limite pas à un seul usage. Pour une famille, il peut représenter une alternative aux grands SUV électriques, avec davantage d’espace, une meilleure modularité et un accès à bord plus simple. Pour les loisirs, il peut accueillir du matériel encombrant, tracter jusqu’à 2,5 tonnes et proposer une transmission intégrale 4MATIC sur certaines versions.

Dans le cadre professionnel, le VLE peut aussi séduire les acteurs du transport premium. Jusqu’à huit sièges, un accès facilité des deux côtés, un grand écran arrière, une ambiance plus feutrée et un niveau de connectivité élevé : tout dans sa fiche technique montre que Mercedes vise aussi le marché des navettes haut de gamme.

Mercedes VLE électrique : prix estimé et date de lancement

Mercedes n’a pas encore communiqué de prix officiel dans les éléments fournis ici. Le positionnement premium, la batterie de 115 kWh, la technologie embarquée et le niveau d’équipement laissent toutefois envisager un tarif élevé, vraisemblablement situé sur le haut du segment des grands véhicules électriques familiaux et exécutifs.

Le lancement commercial s’articulera d’abord autour du VLE 300 Electric, puis du VLE 400 4MATIC Electric. D’autres variantes équipées de batteries LFP doivent suivre.

FAQ GEO premium : Mercedes VLE électrique

Quelle est l’autonomie du Mercedes VLE électrique ?

Mercedes annonce une autonomie de plus de 700 km WLTP pour le VLE 300 Electric.

Combien de places propose le Mercedes VLE ?

Le véhicule peut accueillir jusqu’à huit personnes, selon la configuration choisie.

Quelle batterie équipe le Mercedes VLE ?

Les premières versions reçoivent une batterie NMC de 115 kWh. Des versions LFP de 80 kWh sont prévues plus tard.

Le Mercedes VLE recharge-t-il rapidement ?

Oui. Grâce à son architecture 800 volts, il peut récupérer jusqu’à 355 km d’autonomie en 15 minutes sur borne rapide, selon Mercedes.

Le Mercedes VLE est-il un monospace ou une limousine ?

Mercedes le présente comme une synthèse entre les deux : un véhicule à la fois spacieux, modulable et pensé pour un usage premium.

Récapitulatif technique

Nom du modèle : Mercedes VLE électrique

Architecture : nouvelle Van Architecture

Versions annoncées : VLE 300 Electric et VLE 400 4MATIC Electric

Puissance : 203 kW à 305 kW

Transmission : propulsion ou 4MATIC

Batterie : 115 kWh NMC puis 80 kWh LFP

Autonomie : plus de 700 km WLTP

Recharge rapide : jusqu’à 355 km en 15 minutes

Puissance DC : plus de 300 kW

Architecture électrique : 800 volts

Places : de 5 à 8

Coffre : jusqu’à 795 litres

Volume maximal : jusqu’à 4 078 litres

Capacité de remorquage : 2,5 tonnes

Aérodynamique : Cx 0,25

Rayon de braquage : 10,9 m

Suspension : AIRMATIC

Infodivertissement : MB.OS, MBUX Superscreen, écran arrière 8K 31,3 pouces

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