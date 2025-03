Samsung One UI 7 : Une mise à jour axée sur l’IA et la personnalisation

Samsung a annoncé le déploiement progressif de Samsung One UI 7 à partir du début du mois d’avril. Cette nouvelle version de son interface utilisateur apporte des améliorations en matière de design, de personnalisation et d’intelligence artificielle. La mise à jour sera d’abord disponible sur la série Galaxy S25, puis étendue à d’autres smartphones et tablettes Galaxy.

Un design simplifié pour une meilleure expérience utilisateur

One UI 7 introduit un design plus épuré, avec des améliorations sur l’écran d’accueil, les widgets One UI et l’écran de verrouillage. L’objectif est de proposer une interface plus fluide et personnalisable.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, la Now Bar permet d’accéder rapidement aux informations essentielles directement sur l’écran de verrouillage. Cette fonctionnalité peut afficher des mises à jour en temps réel, comme le suivi d’une activité physique ou le contrôle de la musique, sans avoir à déverrouiller le téléphone.

Samsung One UI 7 , L’intelligence artificielle au service des utilisateurs ?



Samsung intègre dans One UI 7 plusieurs outils d’intelligence artificielle destinés à simplifier les interactions avec les appareils Galaxy.

AI Select : cette fonctionnalité analyse le contenu affiché à l’écran et propose des actions adaptées. Par exemple, elle permet d’extraire et d’enregistrer une vidéo sous forme de GIF en un seul clic.

: cette fonctionnalité analyse le contenu affiché à l’écran et propose des actions adaptées. Par exemple, elle permet d’extraire et d’enregistrer une vidéo sous forme de GIF en un seul clic. Writing Assist : cet outil aide à reformuler ou à résumer un texte sélectionné, facilitant ainsi la rédaction de messages ou de documents.

Des outils créatifs pour une utilisation plus intuitive

La mise à jour One UI 7 inclut également des fonctionnalités qui améliorent la création de contenu sur smartphone.

Drawing Assist : permet de transformer des croquis en illustrations plus détaillées en combinant des entrées textuelles et visuelles.

: permet de transformer des croquis en illustrations plus détaillées en combinant des entrées textuelles et visuelles. Audio Eraser : supprime les bruits de fond dans les enregistrements audio ou vidéo, offrant une meilleure qualité sonore.

Google Gemini pour des interactions vocales avancées

One UI 7 intègre Google Gemini, un assistant basé sur l’intelligence artificielle. Il est possible d’effectuer une recherche vocale avancée en maintenant le bouton latéral enfoncé et en posant une question.

Par exemple, une requête comme « Trouver un restaurant italien avec terrasse qui accepte les animaux » permet d’obtenir des recommandations immédiates.

La recherche vocale fonctionne également dans les paramètres du téléphone. Si un utilisateur dit « Mes yeux sont fatigués », One UI 7 proposera d’ajuster la luminosité ou d’activer le mode Eye Comfort Shield pour réduire la lumière bleue.

Déploiement progressif sur plusieurs modèles

La mise à jour One UI 7 sera d’abord déployée sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, puis étendue à d’autres appareils au fil des semaines, notamment les Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S10 et S9.

Récapitulatif des principales nouveautés

Refonte du design : interface plus simple et épurée

: interface plus simple et épurée Now Bar : accès rapide aux informations en temps réel sur l’écran de verrouillage

: accès rapide aux informations en temps réel sur l’écran de verrouillage AI Select : extraction de contenu et suggestions contextuelles

: extraction de contenu et suggestions contextuelles Writing Assist : aide à la reformulation et au résumé de textes

: aide à la reformulation et au résumé de textes Drawing Assist : outil de création assistée par IA

: outil de création assistée par IA Audio Eraser : suppression du bruit dans les fichiers audio et vidéo

: suppression du bruit dans les fichiers audio et vidéo Google Gemini : assistant vocal intégré pour des recherches plus intuitives

: assistant vocal intégré pour des recherches plus intuitives Déploiement dès avril sur plusieurs modèles Galaxy

