La version bêta de Samsung One UI 8 étendue à d’autres appareils Galaxy : ce qu’il faut savoir

Le programme bêta One UI 8 s’ouvre à un plus grand nombre d’appareils Samsung Galaxy. Après un lancement initial sur le Galaxy S25, la marque élargit la disponibilité de cette mise à jour logicielle à d’autres modèles phares, renforçant ainsi son engagement à proposer des fonctionnalités innovantes et adaptées aux besoins des utilisateurs.

Avec ce déploiement, Samsung poursuit sa stratégie d’optimisation de l’expérience utilisateur, intégrant des outils d’intelligence artificielle avancés et des capacités multimodales sur différents formats d’appareils. Cette extension marque une nouvelle étape dans l’évolution de la surcouche maison, préparant le terrain à un lancement officiel prévu pour septembre.

Disponibilité élargie dès août 2025

À compter du 11 août 2025, One UI 8 sera disponible en version bêta sur le Galaxy S24, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6. Cette ouverture concerne les marchés clés comme la Corée, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde.

La gamme du constructeur s’agrandit encore en septembre, lorsque la bêta sera proposée à des modèles supplémentaires : Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, Galaxy A36 5G, A55 5G, A35 5G et A54. Les utilisateurs intéressés pourront s’inscrire via l’application Samsung Members.

One UI 8 : un concentré d’IA et de multimodalité

La nouvelle interface intègre des capacités multimodales capables de comprendre le contexte en temps réel. Cela permet des interactions plus naturelles, par exemple en combinant la voix, le tactile et les gestes.

Grâce à l’IA Galaxy, One UI 8 fournit des suggestions personnalisées et proactives, optimisant la productivité et simplifiant les tâches quotidiennes. Avec les Galaxy Buds3 ou Buds3 Pro, il est désormais possible d’activer Google Gemini par commande vocale ou en appuyant longuement sur un écouteur.

Adaptée à tous les formats Galaxy

Conçue pour épouser les différents facteurs de forme — smartphones pliables, barres classiques et tablettes — One UI 8 offre une expérience homogène et optimisée. Sur un Galaxy Z Fold, par exemple, la gestion du multitâche bénéficie d’une fluidité accrue, tandis que sur un Galaxy S, l’interface gagne en ergonomie et en rapidité.

Un lancement officiel en septembre

Après cette phase de test, la version finale de One UI 8 sera déployée progressivement à partir de septembre 2025, en commençant par le Galaxy S25. Les retours des testeurs bêta permettront d’ajuster et d’améliorer l’expérience avant le déploiement global.

En parallèle, One UI 8 Watch s’étendra à d’autres modèles au-delà de la Galaxy Watch8, apportant une interface plus intuitive et des fonctionnalités de bien-être renforcées.

Un engagement continu dans l’évolution logicielle

Avec cette mise à jour, Samsung confirme sa volonté de maintenir ses appareils à jour et compétitifs. L’intégration d’outils d’IA contextuelle et l’amélioration de l’interface témoignent de cette ambition. La marque étoffe ainsi son écosystème tout en créant une continuité fluide entre ses différents produits.

Récapitulatif technique

Programme bêta One UI 8 lancé initialement sur Galaxy S25 en mai 2025

Extension à partir du 11 août 2025 : Galaxy S24, Z Fold6, Z Flip6

Extension en septembre : Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G, A54

Inscription via application Samsung Members

Capacités multimodales avec IA Galaxy

Intégration de Google Gemini avec Galaxy Buds3 / Buds3 Pro

Lancement officiel One UI 8 : septembre 2025

Déploiement progressif sur appareils éligibles

One UI 8 Watch étendue à d’autres Galaxy Watch courant 2025

