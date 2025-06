EcoTab, le diffuseur de chlore intelligent : un pas vers la piscine autonome

L’entretien des piscines a longtemps été une tâche fastidieuse, entre les dosages de chlore, les mesures de pH et les nettoyages fréquents. Avec EcoTab, le tout dernier diffuseur de chlore connecté, iopool promet de transformer cette corvée en une gestion presque invisible. Ce nouvel équipement rend la piscine plus intelligente, plus autonome, et surtout plus simple à vivre.

Dans la lignée de ses innovations connectées, iopool, spécialiste de l’automatisation de l’entretien des piscines, enrichit sa gamme en s’associant à IOSTRIP. Le fruit de ce partenariat ? EcoTab, un diffuseur de chlore solaire intelligent capable de dialoguer avec la sonde connectée EcO, pour adapter le traitement de l’eau en temps réel. Une technologie bien pensée pour des bassins toujours propres, sans surveillance constante.

Une gamme qui se digitalise : iopool mise sur l’entretien intelligent

Avec EcoTab, la gamme du constructeur s’agrandit pour répondre à une demande croissante de solutions domotiques dans le domaine de la piscine. Loin du simple gadget, ce diffuseur s’intègre à un véritable écosystème connecté où capteurs et automation travaillent de concert pour offrir une eau limpide sans effort.

Le cœur du système repose sur la sonde EcO, déjà bien connue des utilisateurs de la marque. Celle-ci mesure en continu la température, le pH et le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) de l’eau. Reliée à EcoTab via une application mobile intuitive, elle permet au diffuseur de réguler automatiquement la quantité de chlore nécessaire, selon les besoins spécifiques de chaque bassin.

EcoTab, Installation facile et autonomie énergétique

L’un des arguments majeurs d’EcoTab est sa mise en place ultra-simple. Il suffit de le déposer dans l’eau et d’y insérer jusqu’à cinq galets de chlore. Aucun branchement, pas de batterie à changer : le dispositif fonctionne uniquement grâce à l’énergie solaire, une approche qui conjugue écologie et économie d’usage.

Le système breveté de diffusion motorisée offre un avantage distinct : une dissolution accélérée du chlore, jusqu’à 20 fois plus rapide que les diffuseurs traditionnels. Un gain de réactivité précieux en période de forte utilisation ou lors de pics de chaleur estivale.

Un entretien personnalisé via l’application mobile

L’application dédiée, développée par IOSTRIP, complète l’offre avec des fonctionnalités étendues. Elle permet de suivre en temps réel la qualité de l’eau, de recevoir des notifications en cas de déséquilibre, et même d’ajuster manuellement ou automatiquement la durée de diffusion.

Trois modes sont disponibles :

Manuel , pour les utilisateurs souhaitant tout contrôler,

Programmation hebdomadaire , pour une diffusion planifiée,

Mode boost, idéal pour un traitement choc après une période d’inactivité ou une fréquentation intensive.

En couplant la sonde EcO à EcoTab, l’utilisateur bénéficie d’un contrôle encore plus précis et automatique, renforçant la logique d’un entretien intelligent et sur mesure.

Une solution économique et durable pour les particuliers

En cette période où la sobriété énergétique est au cœur des préoccupations, EcoTab s’inscrit comme une solution responsable. Sa conception solaire évite l’usage de piles ou de recharges électriques, limitant l’impact environnemental tout en allégeant les dépenses d’entretien.

Proposé à 129 euros en offre de lancement, l’appareil se positionne comme une alternative viable aux systèmes d’entretien coûteux ou chronophages. Sa durabilité, son faible coût d’utilisation, et sa compatibilité avec l’écosystème iopool en font un investissement rationnel pour tout propriétaire de piscine.

Un allié estival pour une tranquillité prolongée

EcoTab ne se contente pas de diffuser du chlore : il transforme l’expérience d’entretien en la rendant invisible. L’utilisateur n’a plus besoin de calculer, doser ou vérifier : tout est fait automatiquement, en fonction des données réelles du bassin.

Grâce à l’analyse ORP et au couplage avec une sonde connectée, le système garantit une qualité d’eau optimale sans surdosage, ni sous-dosage. Un confort d’utilisation particulièrement apprécié durant l’été, quand la piscine devient le cœur de la vie familiale ou des moments de détente.

Récapitulatif technique

Type de produit : Diffuseur de chlore intelligent

Compatibilité : Sonde EcO (iopool)

Énergie : 100 % solaire, sans pile ni batterie

Capacité : Jusqu’à 5 galets de chlore

Modes de fonctionnement : Manuel, hebdomadaire, boost

Diffusion : Motorisée, jusqu’à 20x plus rapide que les modèles classiques

Application mobile : Suivi en temps réel, réglages à distance

Prix de lancement : 129 euros

Fabricants : iopool (entretien connecté) et IOSTRIP (technologie de diffusion)

