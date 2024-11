GPD Win 4 : Une console portable compacte et polyvalente

La GPD Win 4, conçue par GPD HK, est une console portable hybride alliant performance, ergonomie et mobilité. Elle est propulsée par un processeur AMD de dernière génération, offrant une solution adaptée aux amateurs de jeux vidéo et aux utilisateurs recherchant un appareil polyvalent pour la bureautique.

Un produit innovant signé GPD HK

GPD HK, marque réputée pour ses appareils compacts, enrichit sa gamme avec la GPD Win 4. Cet appareil met en avant un design sophistiqué et des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des gamers comme des professionnels.

Points forts de la GPD Win 4

Design compact et clavier coulissant

La GPD Win 4 adopte un format minimaliste et intègre un clavier coulissant. Cet élément ergonomique facilite l’alternance entre l’usage ludique et des tâches plus productives, telles que la rédaction ou la navigation web.

Performances de pointe avec AMD Ryzen™ 7 6800U et Radeon™ 680M

Le processeur AMD Ryzen™ 7 6800U, combiné au GPU Radeon™ 680M, offre des performances optimales pour le gaming et le multitâche. Cette configuration garantit des graphismes fluides, même pour les jeux exigeants, tout en assurant une gestion énergétique efficace.

Écran tactile Full HD de 6 pouces

Son écran de 6 pouces tactile propose une résolution Full HD, idéale pour des sessions de jeu immersives ou une utilisation bureautique. La qualité d’affichage se distingue par des couleurs vibrantes et une netteté remarquable.

Système d’exploitation et connectivité avancée

Avec Windows 11 comme système d’exploitation, la GPD Win 4 offre une compatibilité étendue avec les applications modernes. Côté connectivité, elle est équipée de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ainsi que de ports USB-C pour des connexions rapides et efficaces.

Autonomie renforcée et recharge rapide

La batterie haute capacité de la console, associée à la gestion énergétique du processeur AMD, offre une autonomie prolongée. De plus, la technologie de recharge rapide permet de reprendre vos activités sans longues interruptions.

Récapitulatif technique



Voici les principales caractéristiques techniques détaillées de la GPD Win 4 :

Processeur : AMD Ryzen™ 7 6800U

: AMD Ryzen™ 7 6800U GPU : Radeon™ 680M, pour des performances graphiques de qualité gaming.

: Radeon™ 680M, pour des performances graphiques de qualité gaming. Mémoire vive (RAM) : Jusqu’à 32 Go LPDDR5, offrant une fluidité optimale dans les jeux et les applications multitâches.

: Jusqu’à 32 Go LPDDR5, offrant une fluidité optimale dans les jeux et les applications multitâches. Stockage interne : SSD PCIe 4.0 jusqu’à 2 To, garantissant des temps de chargement rapides et une grande capacité de stockage.

: SSD PCIe 4.0 jusqu’à 2 To, garantissant des temps de chargement rapides et une grande capacité de stockage. Écran : 6 pouces, tactile, avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels).

: 6 pouces, tactile, avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Connectivité : Wi-Fi 6 pour une navigation rapide et stable. Bluetooth 5.2 pour une compatibilité avec les accessoires sans fil. Ports USB-C pour la recharge et les périphériques externes.

: Clavier coulissant : Intégré pour une utilisation polyvalente.

: Intégré pour une utilisation polyvalente. Système d’exploitation : Windows 11.

: Windows 11. Batterie : Haute capacité, compatible avec la recharge rapide.

: Haute capacité, compatible avec la recharge rapide. Poids et dimensions : Compacte et légère, idéale pour les déplacements.

Utilisation hybride : gaming et productivité

Grâce à sa puissance, la GPD Win 4 est idéale pour :

Les gamers : Ses performances permettent de jouer à des titres modernes avec des graphismes fluides et détaillés.

: Ses performances permettent de jouer à des titres modernes avec des graphismes fluides et détaillés. Les professionnels : Son clavier coulissant et sa compatibilité Windows facilitent les tâches bureautiques et la gestion de projets.

