Top 10 Smartphones par Antutu pour Juillet 2024

L’arrivée du Top 10 de smartphones par Antutu pour juillet 2024 révèle les performances des meilleurs appareils du marché, mettant en lumière les leaders en puissance et innovation.

Antutu, célèbre pour ses benchmarks de performance, continue d’être la référence incontournable pour évaluer les capacités des smartphones. Chaque mois, la marque enrichit sa gamme de classements, permettant aux consommateurs de choisir les appareils les plus performants. Qu’en est-il pour le mois de Juillet ? L’occasion de vous présenter ça avant les vacances.

Asus ROG Phone 8 Pro en tête du classement

En juillet 2024, l’Asus ROG Phone 8 Pro se distingue comme le smartphone le plus performant selon Antutu. Avec un score moyen de 2 135 740 points, ce modèle, alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, démontre l’engagement d’Asus à développer son assortiment pour les gamers. Le téléphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une batterie de 6000 mAh et un système de refroidissement avancé pour optimiser les sessions de jeu prolongées.

Oppo Find X7 et iQOO Neo9S Pro : des challengers de taille

Le Oppo Find X7 et l’iQOO Neo9S Pro suivent de près avec des scores respectifs de 2 103 557 et 2 097 626 points. Ces modèles utilisent les chipsets Dimensity 9300 et 9300+ de MediaTek, illustrant comment ces SoCs contribuent à enrichir la gamme de leurs constructeurs respectifs. L’Oppo Find X7 propose un écran de 6,74 pouces, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 5000 mAh, tandis que l’iQOO Neo9S Pro se distingue par son design et ses fonctionnalités axées sur la performance.

Red Magic 9 Pro+ et Vivo/iQOO : domination sur le marché

Le Red Magic 9 Pro+ se positionne en quatrième place avec un score moyen de 2 080 236 points, grâce à ses caractéristiques centrées sur le gaming et ses composants robustes. Les marques Vivo et iQOO dominent les positions suivantes avec des modèles comme le Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, et iQOO 12, tous équipés du Snapdragon 8 Gen 3 ou du Dimensity 9300+. Ces appareils continuent à renforcer et diversifier la gamme du constructeur, offrant des options variées aux consommateurs.

OnePlus et Oppo ferment le top dix

Le OnePlus 12 et le Oppo Find X7 Ultra complètent le classement des dix meilleurs flagships, consolidant les réputations de leurs marques respectives pour des smartphones puissants et riches en fonctionnalités. Ces modèles incluent des écrans haute résolution, des configurations de caméra avancées et une autonomie de batterie optimisée, contribuant à étoffer l’offre de produits de chaque marque.

Snapdragon et MediaTek : les moteurs de la performance

Les résultats de juillet montrent la prédominance des chipsets Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9300/9300+. Six des dix meilleurs smartphones utilisent le Snapdragon 8 Gen 3, confirmant sa position de leader en matière de performance, tandis que les SoCs de MediaTek équipent les autres appareils du classement, démontrant la diversité et la compétitivité des options disponibles.

OnePlus Ace 3V domine les smartphones milieu de gamme

Dans la catégorie des smartphones milieu de gamme, le OnePlus Ace 3V se distingue avec un score moyen de 1 434 328 points. Équipé du Snapdragon 7+ Gen 3, ce modèle récemment lancé confirme l’engagement de OnePlus à améliorer son assortiment de téléphones performants mais abordables. L’appareil propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 5000 mAh et une triple caméra arrière.

Realme GT Neo6 SE et Redmi K70E : concurrents solides

Le Realme GT Neo6 SE et le Redmi K70E, respectivement en deuxième et troisième position, sont également équipés du Snapdragon 7+ Gen 3 et du Dimensity 8300-Ultra. Ces modèles offrent un équilibre attractif entre performance et prix, renforçant et diversifiant la gamme de leurs constructeurs. Le Realme GT Neo6 SE inclut un écran de 6,72 pouces et une batterie de 4800 mAh, tandis que le Redmi K70E propose une caméra de 64 MP et un écran de 6,7 pouces.

Diversité des chipsets

Les résultats montrent également la diversité des chipsets utilisés dans les smartphones milieu de gamme. Le Realme GT Neo5 SE et le Redmi Note 12 Turbo, équipés du Snapdragon 7+ Gen 2, occupent les quatrième et cinquième places. Les positions suivantes sont dominées par les appareils équipés du Dimensity 8200, comme l’Oppo Reno12 et l’iQOO Z8, confirmant la robustesse des performances de MediaTek dans cette catégorie.

Récapitulatif technique

Asus ROG Phone 8 Pro

Chipset : Snapdragon 8 Gen 3

Écran : 6,78 pouces AMOLED, 165 Hz

Batterie : 6000 mAh

Oppo Find X7

Chipset : Dimensity 9300

Écran : 6,74 pouces

Caméra : 50 MP

Batterie : 5000 mAh

iQOO Neo9S Pro

Chipset : Dimensity 9300+

Écran : 6,78 pouces

Red Magic 9 Pro+

Chipset : Snapdragon 8 Gen 3

Écran : 6,8 pouces AMOLED

Batterie : 5000 mAh

OnePlus 12

Chipset : Snapdragon 8 Gen 3

Écran : 6,7 pouces AMOLED

OnePlus Ace 3V

Chipset : Snapdragon 7+ Gen 3

Écran : 6,67 pouces AMOLED

Batterie : 5000 mAh

Realme GT Neo6 SE

Chipset : Snapdragon 7+ Gen 3

Écran : 6,72 pouces

Batterie : 4800 mAh

Redmi K70E

Chipset : Dimensity 8300-Ultra

Écran : 6,7 pouces

Caméra : 64 MP

Oppo Reno12

Chipset : Dimensity 8200

Écran : 6,55 pouces

Batterie : 4500 mAh

OnePlus Ace

Chipset : Dimensity 8100-Max

