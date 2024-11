Bon plan : 44% de réduction sur le Casque BOSE QuietComfort SC Noir

Le marché des casques audio continue de séduire les passionnés de son haute qualité, et le BOSE QuietComfort SC Noir se distingue comme un choix incontournable. Actuellement proposé avec une réduction impressionnante de 44%, ce modèle offre une expérience audio exceptionnelle à un prix réduit, une occasion idéale pour les amateurs de musique et de confort.

BOSE : une référence incontournable dans l’univers audio

BOSE, un acteur de renom dans l’industrie du son, est connu pour ses produits alliant technologie de pointe et design élégant. Le QuietComfort SC est une vitrine de l’expertise de la marque, intégrant des technologies de réduction de bruit avancées et une qualité sonore sans compromis. Cette réduction de 44% vient renforcer son attractivité, rendant accessible un modèle haut de gamme à un prix compétitif.

Un casque pensé pour le confort et la qualité sonore

L’atout majeur du BOSE QuietComfort SC réside dans sa capacité à offrir un son pur, riche et équilibré. Ce casque circum-aural enveloppe parfaitement les oreilles, permettant une immersion totale dans la musique ou les appels, même dans les environnements bruyants. Son design ergonomique garantit un confort optimal pour une utilisation prolongée.

Réduction de bruit active : l’allié des environnements bruyants

Le casque intègre une technologie de réduction active du bruit qui élimine efficacement les sons ambiants indésirables. Que ce soit pour un voyage en avion ou une session de travail en open space, le QuietComfort SC crée une bulle sonore pour une concentration maximale.

Autonomie prolongée et fonctionnalités connectées

Avec une autonomie de batterie atteignant jusqu’à 20 heures, le casque assure une performance continue pour vos longues journées. Compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa, il vous permet de gérer vos appels, musiques et notifications par commande vocale, tout en restant connecté via Bluetooth.

Un bon plan à ne pas manquer

L’offre actuelle de Boulanger propose ce modèle à un tarif imbattable, réduisant son prix de près de la moitié. Une opportunité parfaite pour s’équiper d’un casque premium, idéal pour le télétravail, les trajets quotidiens ou les loisirs.

Pourquoi choisir le BOSE QuietComfort SC ?

Qualité sonore exceptionnelle : Un son clair et puissant pour tous les genres musicaux.

: Un son clair et puissant pour tous les genres musicaux. Confort ergonomique : Coussinets doux et ajustement parfait pour une utilisation prolongée.

: Coussinets doux et ajustement parfait pour une utilisation prolongée. Réduction active du bruit : Une immersion totale, même dans des environnements bruyants.

: Une immersion totale, même dans des environnements bruyants. Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 pour une connexion rapide et stable.

: Bluetooth 5.0 pour une connexion rapide et stable. Autonomie solide : Jusqu’à 20 heures d’écoute en une seule charge.

: Jusqu’à 20 heures d’écoute en une seule charge. Réduction de 44% : Un prix ultra compétitif pour un casque de cette gamme.

Récapitulatif technique