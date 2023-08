IFA 2023, un bon cru pour les organisateurs juste avant la 100e l’année prochaine.

Ça y est d’ici vendredi, le salon du high-tech grand public ouvrira ses portes. Mais ça, c’est pour le grand public, car nous on y est déjà ! et on a de bonnes nouvelles à vous annoncer.

Pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, l’IFA, l’un des plus grands salons mondiaux de l’électronique grand public, se déroule à Berlin. Cet événement majeur présente les dernières innovations technologiques, des smartphones aux appareils domestiques intelligents. Il attire des entreprises renommées et des visiteurs passionnés en quête de découvertes.

En outre L’IFA est une plateforme clé pour dévoiler les tendances futures et découvrir les produits de demain.

IFA 2023 : SOLD OUT coté exposants !

Nous avons participé aujourd’hui à la présentation officielle pour l’ouverture du salon pour cette année 2023. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le salon se porte bien. De fait, malgré une période de déclin en matière de produits électroniques grand public et une régression des ventes ces deux dernières années, le salon à fait carton plein en matière d’exposant nous a annoncé Oliver Merlin, Managing Director of IFA Management.

Ce sont au total pas moins de 2059 entreprises de 48 pays qui se sont inscrites pour exposer leurs produits sur le salon de cette année. Une bonne chose pour Oliver Merlin et qui montre selon lui que malgré la crise, les marques mises notamment sur l’IFA pour asseoir leur notoriété ou se faire connaitre auprès du grand public.

IFA 2023, la 99e avant la 100e.

Si vous ne le saviez pas, l’organisation à 100 ans l’année prochaine. Il est donc important que 2023 soit un bon salon pour attirer encore plus l’année prochaine. À noter que les organisateurs voient qu’il faut se réinventer pour être toujours attractif. Notamment parce que les technologies évoluent comme notamment l’IA qui est le sujet du moment.

Ainsi, la marque a mis l’accent et ajouté certains univers pour séduire encore un peu plus le grand public tout en suivant les technologies.

Et si la marque peut compter sur ces partenaires « de toujours », pour cette édition, il a fait le plein également de nouveaux clients qui ont cette année représenté 30% de ses clients.

Bref, à la fin de ces quelques jours passés à Berlin, on vous dira ce qui ressort de notre côté en matière d’innovation. Ce qu’on peut déjà vous dire, c’est qu’on a déjà fait le point avec certaines marques qui nous ont présenté leur nouveauté. C’était le cas chez Miele ce matin, ou encore Roborock cette après-midi qui lance un nouveau produit qui sort de leur zone de confort et qui offre à la marque un nouveau chalenge, mais nous vous en parlerons dans les prochains jours.