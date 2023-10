STELLAR-X5 De Crosscall : Le Smartphone Robuste Ultime ?

Crosscall vient de dévoiler le Stellar-X5, un smartphone durci conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, mais qui arbore davantage un look plus conventionnel. Un smartphone destiné à un tout autre segment que ceux visés par Crosscall avec ses autres gammes.

Crosscall est une entreprise française née en 2009 lors d’une tempête comme aime le signaler la marque. En effet, son fondateur amateur de bateaux suite à une énième perte de téléphone a décidé de concevoir des smartphones robustes. Ainsi sont nés la marque, et ses smartphones.

Les Caractéristiques techniques Du STELLAR-X5 : Étanchéité, Résistance Aux Chocs, Autonomie, Appareil Photo, Etc.

Le STELLAR-X5 est le dernier smartphone robuste de Crosscall. Doté d’une certification IP68, il est étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Grâce à sa coque en caoutchouc TPU et son écran protégé par du verre trempé, il résiste également aux chocs et aux rayures. Crosscall prend soin aussi de la planète et ce nouveau STELLAR-X5 est doté d’une façade arrière texturée en polycarbonate 50% recyclé. De même le châssis est 100% aluminium recyclé.

Autonomie de deux jours.

Avec sa batterie de 4200 mAh, le STELLAR-X5 offre deux jours d’autonomie en utilisation normale. De quoi partir l’esprit tranquille en randonnée ou en voyage. En outre, ce modèle profite de l’expertise de la marque et intègre la technologie de charge à induction propre à la marque française qui permettra non seulement de charger le smartphone de manière sans fil, mais aussi de venir lui ajouter une batterie externe aimantée.

Photos et vidéos, même dans des conditions difficiles. Son mode Super Night permet de capturer des scènes de nuit.

Un smartphone complet ?

Le STELLAR-X5 a droit à un écran d’une taille de 6.49 pouces. Il est propulsé par un processeur Qualcomm 5430 qui assure au smartphone une longévité du smartphone. Il est également doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire de stockage. Pour ce qui est du système d’exploitation, la marque annonce Android 13 avec un suivi garanti jusqu’à Android 16.

Une connectivité sans fil bien fournie.

Comme l’objectif de Crosscall est de faire durer le STELLAR-X5 pour au moins ( ans. La marque a intégré sa technologie sans fil qui vous permettra non seulement de recharger votre smartphone, mais aussi de venir lui ajouter des accessoires qui communiqueront directement avec le smartphone comme une batterie externe, une mémoire externe…

Pour ce qui est des communications, Crosscall annonce la présence de la 5G et des normes NSA/SA, la présence du WiFi 6 et WiFi 6E, mais aussi du Bluetooth 5.2.

X-Space, quand votre smartphone se prend pour un ordinateur.

Dévoilée il y a plusieurs mois maintenant, la marque ajoute à son nouveau smartphone son nouvel écosystème X-SPACE. Une technologie qui permet d’utiliser son smartphone tel un ordinateur de bureau en lui connectant simplement un câble USB-C – HDMI à brancher sur un écran.

A relire : X-SPACE, le concurrent du Samsung Dex par Crosscall. Derrière le nom de X-SPACE, la marque française de smartphones renforcés Crosscall, entend transformer votre smartphone en station de travail ou ordinateur de bureau. Une variante du Samsung Dex ?

Prix et Disponibilité.

Le STELLAR-X5 est disponible dès le 6 octobre sur crosscall.com, chez les opérateurs ainsi que dans l’ensemble des revendeurs de la marque. Il est commercialisé au Prix de vente publique de 899,90 €. Actuellement disponible uniquement en noir, nous avons pu découvrir lors d’une présentation presse différents coloris qui pourraient peut-être dans un futur proche être proposé.