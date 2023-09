IFA 2023 : L’Aerium laundry cabinet de Miele : Une Révolution dans la « Buanderie Moderne ».

L’introduction de l’innovation domestique : L’Aerium laundry cabinet de Miele est bien plus qu’un simple meuble qui ferait penser à une penderie. En effet, Miele entend incarner la fusion parfaite entre design élégant, fonctionnalité moderne et technologie avancée.

Cette pièce maîtresse de la « buanderie moderne » ne se contente pas de simplifier les corvées de lessive, mais elle transforme également le travail du nettoyage à sec pour certains de vos vêtements. Avec un concept simple et efficace, que vos vêtements ne sente plus mauvais.

Aerium laundry : Design Épuré, Fonctionnalité Maximale

Miele propose cette fois dans une esthétique raffinée l’Aerium cabinet. Un produit qui s’harmonise avec n’importe quel décor, faisant de la buanderie un espace agréable à vivre. Derrière son apparence élégante se cache une gamme de fonctionnalités hautement pratiques qui prend soin de vos vêtements tout en les séchant rapidement et efficacement.

Car le bu premier de cette armoire ou penderie est de faire en sorte de rafraichir vos vetements et de les purifier pour les rendre les plus « propres » possibles. Selon Miele, avec cette nouvelle « penderie », finit les odeurs de sueurs ou de cigarette de la veille d’une sortie de boite.

A relire : Miele propose son lave-vaisselle « AutoDos » totalement connecté. Miele est une marque de renom dans le monde de l’électroménager. Elle présentera lors du 14e Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris, son lave-vaisselle « AutoDos ». Un condensé…

Pour des vêtements frais mais aussi les chaussures.

Cette armoire que propose Miele vous permettrait de vous passer de mettre le ligne pendre dehors pour qu’il soit rafraichit. Surtout s’il pleut. Ainsi, il va non seulement Rafraîchir et sécher les vêtements en toute simplicité mais en plus il sera à même de supprimer toutes les bactéries avec une option hygiénique pour la désactivation supplémentaire des bactéries

Technologie Intelligente Intégrée

L’Aerium laundry cabinet n’est pas simplement un meuble statique, c’est une plate-forme intelligente conçue pour simplifier votre vie. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, vous pouvez contrôler et surveiller vos cycles de « nettoyage » à distance via une application conviviale, Miele App.