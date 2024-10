Nebula Cosmos 4K SE : Projecteur Haute Résolution Pour Une Expérience Cinématographique Immersive

Nebula présente le Cosmos 4K SE, un projecteur haute luminosité offrant une expérience cinématographique immersive pour les amateurs de films et de séries. Ce projecteur propose des technologies avancées pour une qualité d’image optimisée et une immersion complète.

Nebula, marque d’Anker spécialisée dans le divertissement connecté, élargit sa gamme avec le Cosmos 4K SE, proposant une solution audiovisuelle adaptée aux utilisateurs recherchant une bonne qualité visuelle et sonore.

Expérience Visuelle Haute Résolution avec le Cosmos 4K SE

Le Cosmos 4K SE est doté de 1800 Lumens ANSI, offrant une résolution en 4K Ultra HD. Cette luminosité permet de projeter une image allant jusqu’à 120 pouces dans des conditions de luminosité standard, et pouvant atteindre 200 pouces dans une obscurité complète. La technologie Dolby Vision® est intégrée pour améliorer la qualité de l’image, en renforçant les contrastes et en enrichissant les couleurs. Le projecteur utilise également la technologie HybridBeam, qui combine une source de lumière LED et laser, offrant ainsi des couleurs plus vives et une image plus lumineuse.

Le moteur de traitement de l’image NebulaMaster™ est également présent dans le Cosmos 4K SE pour améliorer le rendu des films en optimisant les couleurs et les détails. Cette technologie permet de rendre les scènes plus vivantes, avec des couleurs naturelles et des détails précis, optimisant ainsi l’expérience de visionnage.

Technologie Audio Immersive

Le Cosmos 4K SE propose également une expérience audio immersive grâce à deux haut-parleurs de 15W et à la compatibilité avec Dolby Audio. Cela permet d’obtenir un son clair et ample, adapté aux films, émissions de télévision ou jeux vidéo. La qualité sonore est optimisée pour offrir une immersion complète, avec des basses profondes et des aigus clairs.

Les haut-parleurs sont situés de chaque côté du projecteur, assurant ainsi une diffusion sonore équilibrée dans toute la pièce. Le Cosmos 4K SE est conçu pour transformer un salon en salle de cinéma, offrant une expérience audiovisuelle complète.

Confort d’Utilisation et Ergonomie

Le Cosmos 4K SE dispose de plusieurs fonctionnalités automatiques, comme l’autofocus en temps réel, la correction Keystone et l’évitement des obstacles. Ces fonctionnalités facilitent l’installation et l’ajustement de l’image en fonction de l’environnement, qu’il s’agisse de la couleur des murs ou de la luminosité ambiante. Le projecteur est également équipé de la fonction Eye Guard, qui réduit la luminosité lorsque quelqu’un passe devant l’appareil pour protéger les yeux.

Le projecteur est équipé d’une poignée ergonomique qui permet de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre ou de l’emporter chez des amis pour partager une expérience de visionnage. L’ergonomie a été conçue pour rendre l’utilisation du Cosmos 4K SE simple et pratique.

Accès Simplifié aux Contenus

Le Cosmos 4K SE intègre la plateforme Google TV™, offrant l’accès à une grande variété de contenus, y compris Netflix, plus de 700 000 films et séries TV, ainsi que des chaînes de télévision en direct. Cette compatibilité permet aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs contenus préférés. La plateforme Google TV™ offre également un large choix d’applications, permettant de personnaliser l’expérience selon les préférences de chacun.

Le projecteur est également compatible avec Google Assistant, permettant la recherche vocale à l’aide de la télécommande. Cela facilite l’accès aux contenus et permet de contrôler les paramètres du projecteur de manière intuitive.

Prix et Disponibilité

Le Cosmos 4K SE sera disponible à partir du 6 octobre 2024 au prix de 1 499,99€ sur le réseau de distribution de Fnac et Darty, ainsi que sur Amazon. Une offre promotionnelle est prévue sur Amazon France jusqu’au 6 octobre au tarif de 1 299,99€. Les clients de Fnac-Darty recevront également une mallette en édition limitée pour protéger l’appareil.

Récapitulatif Technique

Luminosité : 1800 Lumens ANSI

Résolution : 4K Ultra HD

Technologie : Dolby Vision® , HybridBeam (source LED et laser)

, (source LED et laser) Moteur d’image : NebulaMaster™

Plateforme : Google TV™ (intégrant Netflix )

(intégrant ) Diagonale maximale : 120 pouces (jusqu’à 200 pouces en obscurité totale)

(jusqu’à en obscurité totale) Haut-parleurs : 2 x 15W , compatible Dolby Audio

, compatible Fonctionnalités : Autofocus en temps réel, correction Keystone, évitement des obstacles, ajustement automatique à la lumière ambiante et à la couleur des murs, fonction Eye Guard

Accessoires : Poignée ergonomique, mallette de transport en édition limitée (Fnac-Darty)

Commande vocale : Google Assistant

