Prêt pour la journée mondiale du Wi-Fi ?

Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c’est aujourd’hui que se tient la journée mondiale du Wi-Fi ! Une date qui a été définie par la Wireless Broadband Alliance et qui a pour but de mettre le WiFi en valeur et d’apporter plus d’aura autour de notre technologie sans fil préférée.

Il y a seulement 20 ans, on commençait à peine à parler de connexion sans fil. Le Wi-Fi était réservé avant tout au secteur de l‘informatique et il fallait s’acquérir d’un routeur Wi-Fi et d’une carte réseau Wi-Fi ou d’une clé USB Wi-Fi avec une antenne pour brancher son PC de bureau ou son PC portable à l’internet sans fil.

Désormais, il y a du Wi-Fi partout et pratiquement de série. Bon il est vrai que les box des opérateurs ont su contribuer à faire connaitre la technologie. Désormais il y a du WiFi dans votre PC portable, votre smartphone, tablette, TV de salon. Et même dans votre frigo ou votre machine à laver pour certains.

Journée mondiale du Wi-Fi ou World WiFi Day.

Aujourd’hui, c’est donc l’occasion pour les différents acteurs du marché de mettre en avant leur savoir-faire, conseils et astuces concernant le Wi-Fi. Ainsi, des marques comme Cisco, Nokia, Huawei, Lancom feront parler du WiFi.

Par ailleurs, Devolo a aussi décidé d’être présent. Le constructeur allemand est pourtant avant tout un spécialiste du CPL. Cependant, la marque intègre également le Wi-Fi avec ses boitiers CPL.

C’est donc tout naturellement que Devolo nous donne 5 conseils en matière de Wi-Fi. Ces conseils sont les suivants :

Conseil n°1 : Vérifiez rapidement votre réseau WiFi.

Conseil n°2 : Placez le routeur au bon endroit.

Conseil n°3 : Mettez votre routeur à jour.

Conseil n°4 : Choisissez un amplificateur WiFi pour les courtes distances.

Conseil n°5 : Optez pour l’Internet via les prises électriques pour les longues distances.

Bref, des conseils judicieux que nous vous avons déjà nous aussi donner dans nos différents dossiers :