5 solutions pour améliorer le WiFi dans la maison.

Votre connexion est lente et cela vous déprime ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul. Toutes sortes de problèmes peuvent vous empêcher de vous connecter convenablement à votre WiFi, de l’aménagement même de votre maison aux interférences de vos voisins en passant par un matériel obsolète.

Alors, comment pouvez-vous améliorer le WiFi dans votre maison ? Nous avons rassemblé cinq solutions pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre certains des problèmes WiFi les plus courants.

L’emplacement du routeur est essentiel

L’endroit où vous placez votre routeur dans votre maison fait une énorme différence dans la qualité du signal. Évitez de placer le routeur dans des pièces d’angle, ou pire encore, dans votre sous-sol. Plus il y a de murs, de tuyaux ou de conduits entre le routeur et les appareils qui se connectent au WiFi, plus le signal sera faible. Le routeur doit être placé le plus près possible du centre de la maison, et idéalement au centre de la pièce, pour des performances optimales. Les signaux radio devraient pouvoir traverser les murs sans trop de problèmes, mais si vous êtes dans une pièce aux murs épais, attendez-vous à avoir des difficultés à vous connecter même avec un routeur à proximité. On vous rappelle par ailleurs, un précédent dossier que nous avions écrit sur Comment bien placer ses boitiers Wi-Fi dans la maison ?

Envisager d’utiliser des répéteurs WiFi

SI vous avez une maison à un ou plusieurs étages, avec des murs épais ou avec de nombreuses pièces, vous devriez envisager d’utiliser des répéteurs WiFi pour améliorer le WiFi dans votre maison. Les répéteurs sans fil sont des prolongateurs de signal WiFi de première génération. Comme son nom l’indique, un répéteur sans fil rediffuse le signal WiFi reçu vers une zone localisée. La qualité de la force du signal WiFi reçue par le répéteur sans fil sera la même puissance du signal WiFi distribuée. La latence, ou le temps de réponse du réseau WiFi, est généralement augmentée.

Utiliser un CPL WiFi

L’utilisation d’un CPL WiFi peut également être envisagée en cas de mauvaise connexion WiFi à la maison. En effet, le CPL qui est l’abréviation de « courant porteur en ligne » est une technologie qui vous permettra de transférer un signal haute fréquence, comme celui d’un débit internet, par le réseau électrique. Avant le CPL ne fonctionnait qu’avec un câble internet qui reliait votre modem avec un adaptateur CPL qui est branche dans une prise électrique. Mais aujourd’hui, la technologie CPL se dote d’une fonctionnalité WiFi. En plus de supprimer l’encombrement des câbles, l’utilisation d’un adaptateur CPL WiFi permet d’améliorer la réception du réseau WiFi dans la maison.

Mettre à jour son matériel

C’est une bonne idée de tirer le meilleur parti de votre équipement existant, mais si vous utilisez un routeur obsolète, il ne faut pas s’attendre à obtenir des performances optimales. Nous avons tendance à nous dire que si ce n’est pas cassé, pourquoi changer. Cependant, si vous avez acheté votre routeur il y a des années, vous utilisez peut-être toujours les normes 802.11n ou 802.11g qui sont anciennes et plafonnent à des bandes passantes assez faibles. Pour améliorer le WiFi dans la maison, il est bon temps de vous procurer un routeur dernière génération.

Migrer vers une solution MESH WiFi

Pour optimiser votre réseau WiFi domestique et pour obtenir une excellente connectivité partout à la maison, gérable à partir d’une simple application smartphone, envisagez plutôt de mettre à niveau l’ensemble de votre réseau en optant pour un système MESH WiFi. Conçus pour couvrir tous les coins de votre maison, les systèmes MESH WiFi visent à remplacer votre routeur plutôt qu’à simplement l’étendre. Vous connecterez un nœud directement à votre modem, puis placerez un ou plusieurs nœuds satellites autour de votre maison.

Avec ces cinq conseils, vous devriez réussir à améliorer le réseau WiFi dans votre maison. Ces cinq solutions peuvent être utilisées comme une succession d’étapes, dont la solution ultime étant la mise à niveau intégrale de votre installation internet.