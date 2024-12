Le Connect 2130 Xi : un nouvel ampli audio de salon signé Elipson.

Le Connect 2130 Xi d’Elipson est un ampli audio conçu pour offrir une solution pratique et performante aux amateurs de son. Entre design raffiné et technologies avancées, ce modèle s’adapte aux attentes des utilisateurs modernes tout en respectant les standards de qualité sonore d’Elipson.

Fort de son expertise en acoustique, Elipson propose ici un appareil combinant polyvalence, accessibilité et respect de l’environnement, répondant ainsi aux besoins actuels du marché.

Un design intemporel et soigné

Le Connect 2130 Xi mise sur une esthétique épurée, marquée par des lignes discrètes et des finitions élégantes. Sa conception légère et compacte facilite son intégration dans différents espaces, qu’il s’agisse d’un salon, d’un bureau ou d’une chambre.

Les matériaux sélectionnés garantissent non seulement une excellente durabilité, mais contribuent également à limiter l’impact environnemental, un critère de plus en plus prisé par les utilisateurs.

Une connectivité multiple pour tous vos usages

Pensé pour répondre à toutes les configurations, le Connect 2130 Xi est doté d’une connectivité variée. En plus de la prise en charge du Bluetooth 5.0, qui assure une connexion rapide et stable, et du Wi-Fi pour une diffusion sans fil de qualité, l’appareil inclut des entrées analogiques et numériques.

Cette diversité permet de connecter facilement des sources comme un ordinateur, un téléviseur ou encore des platines vinyles compatibles.

De plus, le support des formats haute résolution garantit une restitution sonore fidèle, que vous écoutiez des fichiers locaux ou diffusiez du contenu via des services de streaming.

Une qualité sonore qui respecte l’identité d’Elipson

Le Connect 2130 Xi se distingue par sa qualité sonore équilibrée, une caractéristique qui fait écho au savoir-faire d’Elipson. L’appareil assure une restitution naturelle et immersive, avec des basses profondes, des médiums clairs, et des aigus bien définis.

Adapté à différents styles musicaux, il répond aux attentes des utilisateurs recherchant un rendu précis pour des genres exigeants comme le classique, tout en offrant une performance dynamique pour les musiques modernes.

Une interface pensée pour le confort d’utilisation

Pour une expérience fluide, Elipson propose avec cet ampli, une interface minimaliste en façade. De fait, à l’avant on ne trouve aucun afficheur digital ou de boutons.

Le Connect 2130 Xi propose une application dédiée, accessible depuis un smartphone ou une tablette, pour un contrôle à distance simplifié.

Une conception responsable et innovante

Dans sa démarche écoresponsable, Elipson a opté pour des composants recyclables et une fabrication respectueuse de l’environnement. L’appareil combine ainsi performance et durabilité, offrant aux consommateurs une solution technique qui prend également en compte l’impact écologique.

Récapitulatif technique

Design : lignes minimalistes, finitions élégantes, conception compacte

: lignes minimalistes, finitions élégantes, conception compacte Connectivité : Bluetooth 5.0 pour une connexion stable Wi-Fi intégré pour la diffusion sans fil Entrées analogiques et numériques pour des connexions filaires

: Formats audio : compatibilité haute résolution (FLAC, WAV, etc.)

: compatibilité haute résolution (FLAC, WAV, etc.) Performance audio : Basses profondes Médiums équilibrés Aigus précis

: Interface utilisateur : Commandes intuitives Application mobile pour un contrôle à distance Indicateurs LED

: Écoresponsabilité : matériaux recyclables et fabrication durable

