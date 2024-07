Projecteur Yaber T2/T2 Plus : L’innovation pour l’Entertainment en Plein Air

Le Projecteur Yaber T2/T2 Plus arrive sur le marché, offrant une solution pour l’entertainment en plein air.Un nouveau concurrent au Xgimi Halo plus que nous avons testé il y a déjà plus d’un an.

Yaber est une marque reconnue dans le domaine des projecteurs et élargit son éventail de produits avec ce nouveau modèle.

Une Portabilité Optimale pour Vos Projections Extérieures

La marque Yaber enrichit sa gamme avec le projecteur T2/T2 Plus, conçu pour les amateurs de cinéma en plein air. Compact et léger, il est facilement transportable, ce qui le rend adapté aux projections en extérieur. Le T2/T2 Plus est destiné à ceux qui souhaitent organiser des soirées cinéma en plein air.

Qualité d’Image et Performance Lumineuse

La gamme du constructeur s’étoffe avec un projecteur offrant une résolution HD de 1280×720 pixels. Sa luminosité de 6000 lumens permet une bonne clarté d’image en extérieur. Le rapport de contraste de 6000:1 propose des noirs profonds et des couleurs éclatantes. La technologie LED prolonge la durée de vie de la lampe jusqu’à 50 000 heures, minimisant ainsi les besoins de maintenance.

Conception et Connectivité Polyvalentes

La marque développe son assortiment avec le design ergonomique du T2/T2 Plus, conçu pour une utilisation facile. Il est équipé de ports HDMI, USB, AV et audio, permettant de connecter divers appareils comme des laptops, consoles de jeux et clés USB. La connectivité sans fil intégrée facilite le partage de contenu depuis des appareils mobiles.

Usage Pratique et Fonctionnalités Additionnelles

La gamme du constructeur se renforce avec des fonctionnalités comme le keystone correction, qui ajuste l’image pour une projection alignée. Le T2/T2 Plus est également doté de haut-parleurs intégrés, évitant ainsi le besoin de systèmes audio supplémentaires.

Récapitulatif Technique

Le Yaber T2/T2 Plus est déjà disponible sur le marché. Voici un récapitulatif des principales caractéristiques techniques :

Résolution : 1280×720 pixels

: 1280×720 pixels Luminosité : 6000 lumens

: 6000 lumens Contraste : 6000:1

: 6000:1 Durée de vie de la lampe : 50 000 heures

: 50 000 heures Ports : HDMI, USB, AV, audio

: HDMI, USB, AV, audio Connectivité sans fil

Keystone correction

Haut-parleurs intégrés

