Test : Oppo Find X9 Pro, un smartphone haut de gamme qui veut se faire une place !

Dans cet article nous allons vous présenter le Oppo Find x9 Pro. La version Pro de la gamme Find se positionne comme un smartphone premium destiné à ceux qui veulent le meilleur en photo, autonomie, et performance brute. Lancé fin octobre 2025, il entre dans la catégorie Premium avec un prix annoncé aux alentours des 1200€.

Préambule.

OPPO est un fabricant chinois reconnu pour ses smartphones innovants, alliant design premium et technologies avancées. La marque s’est imposée sur le segment haut de gamme grâce à plusieurs modèles à succès. La gamme Find, regroupe ses modèles les plus avancés, conçus pour offrir des performances intéressantes et une expérience utilisateur convaincante. Nous allons voir si le x9 pro suit cette lignée !

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille / Poids : env. 161,26 mm × 76,46 mm × 8,25 mm · 224 g

RAM / Stockage : 16 Go LPDDR5X + 512 Go UFS 4.1

Carte mémoire : non prise en charge

Écran : 6,78″ AMOLED flexible, 2772 × 1272 px, 120 Hz, 1,07 milliard de couleurs, Gorilla Glass Victus 2

Caméras arrière :

Ultra grand-angle : 50 MP, f/2.0, 120°

Grand-angle : 50 MP, f/1.5, OIS

Téléobjectif : 200 MP, f/2.1, OIS

Monochrome : 2 MP, f/2.4

Charge rapide : 80 W SUPERVOOC / 80 W UFCS filaire, 50 W AIRVOOC sans fil

Empreinte & biométrie : lecteur d’empreintes à ultrasons + reconnaissance faciale

Capteurs : proximité, lumière ambiante, température de couleur, boussole, accéléromètre, gyroscope, Hall, laser, spectral, IR

Connectivité :

SIM : 2 × Nano‑SIM + eSIM

WiFi : WiFi 7 / 6 / 5 / a‑b-g-n, MIMO 2×2

Bluetooth : version 6.0, codecs SBC / AAC / LDAC / aptX / aptX HD / LHDC 5.0

USB : Type‑C, USB 3.2 Gen 1

NFC : pris en charge

OS: ColorOS 16.0

Localisation : GNSS (GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC) + A‑GNSS

Résistance : IP68 contre l’eau et la poussière

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Smartphone

Manuel de démarrage rapide

Câble USB-C

Outil pour les cartes SIM

Installation / Configuration.

L’installation d’un smartphone n’a jamais été aussi simple avec l’Oppo Find X9 Pro : il suffit de se laisser guider par l’assistant de configuration, et en quelques minutes, l’appareil est prêt à l’usage. Dès les premiers instants, le smartphone donne le ton avec un design offrant une excellente prise en main. L’interface, à la fois légère et réactive, s’appuie sur ColorOS 16 qui propose de nombreuses fonctionnalités améliorant encore l’expérience utilisateur. La tenu en main du smartphone est excellente !

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Oppo Find X9 Pro.

Mesures.

Performances convaincantes sur Antutu !

Performances.

L’Oppo Find X9 Pro est équipé du MediaTek Dimensity 9500, ce qui lui confère un très bon équilibre entre puissance et efficacité. Il équipe déjà plusieurs smartphones haut de gamme Vivo et est attendu sur Realme dans les prochains mois.

Les scores Antutu sont impressionnants, voir plus haut. Il y a là de quoi créer un beau cocktail de technologies et de performances, c’est très prometteur !

Le seul soucis constaté, et notamment lors des tests Antutu, le smartphone chauffe un peu, sans que cela ne soit handicapant.

Utilisation.

La surcouche Oppo est très fluide et intuitive, elle est basée sur un Android 16 et est beaucoup plus légère. En effet, on y trouve que les applications « classiques », Google, Facebook, Netflix.. L’utilisation est très fluide et agréable, on s’y retrouve facilement car et la puissance du smartphone ajoute un côté fort agréable à son utilisation.

La solidité de construction, le taux de rafraichissement de 120Hz et matériaux utilisé aident fortement à renforcer cette impression d’excellente prise en main !

Photos et rendu des caméras

La partie photo et vidéo du Find X9 Pro est clairement l’un de ses atouts majeurs : OPPO vise les créatifs, les amateurs de zoom extrême et les vidéastes exigeants. Avec un capteur de 200 MP, un mode vidéo très complet (4K 120 fps entre autres), ce smartphone joue dans la cour des grands. Si vous cherchez un appareil capable de produire des images très détaillées ou des vidéos “pro” depuis un téléphone, L’Oppo Find X9 Pro est une option très convaincante.

Autonomie.

L’Oppo Find X9 Pro embarque une grande batterie de 7 500 mAh qui lui offre une autonomie particulièrement confortable. En usage intensif, il peut tenir facilement toute la journée, et dépasse même les deux jours pour une utilisation plus modérée. La recharge est tout aussi impressionnante grâce à la charge rapide 80 W (non fourni), permettant de récupérer plus de la moitié de la batterie en une demi-heure et d’atteindre une charge complète en un peu plus d’une heure. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil 50 W (non fourni), idéale pour un usage quotidien. Avec une telle capacité et une recharge aussi efficace, L’Oppo Find X9 Pro se positionne comme un appareil très endurant, parfait pour les longues sessions multimédias, le gaming ou le multitâche avancé.

Audio.

L’Oppo Find X9 Pro bénéficie d’un système stéréo à double haut-parleur, conçu pour offrir une scène sonore plus large et plus immersive.

Sur la partie sans fil, le smartphone dispose du Bluetooth 6.0, avec la prise en charge de codecs audio haute fidélité comme LDAC, aptX, aptX HD et LHDC 5.0. Cela lui permet d’assurer une transmission sonore de grande qualité vers des écouteurs ou casques compatibles, avec une meilleure dynamique et moins de perte que les codecs standards.

Pour l’audio filaire, L’Oppo Find X9 Pro utilise le port USB-C, ce qui reflète un choix orienté vers l’audio numérique. Les casques analogiques en jack 3,5 mm ne sont donc pas pris en charge directement, nécessitant un casque USB-C ou un adaptateur approprié.

Côté rendu, les haut-parleurs peuvent atteindre un volume assez élevé tout en conservant une bonne clarté. Les graves et aigus sont assez bien reproduits par l’appareil et offre une très bonne reproduction vocale et un bon équilibre général.

Design.

L’Oppo Find X9 Pro adopte une esthétique à la fois sobre et sophistiquée : ses lignes sont nettes, avec des bords relativement plats et un dos bien équilibré qui donne une impression de robustesse et de maîtrise. Il mesure environ 161,3 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,25 mm d’épaisseur, pour un poids d’environ 224 g, ce qui le rend imposant mais toujours raisonnable et avec une excellente prise en main. Le côté alu lui donne un aspect solide et une excellente tenu, on sent que c’est du solide !

Les modules photos dépassent pas mal sur le dos de l’appareil, sans que cela ne soit très gênant.

Côté protection, L’Oppo Find X9 Pro dispose d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière avec un Gorilla Glass Victus 2, qu’on ne s’est pas permis de casser pour tester sa solidité, vu que sa réputation le précède.

Conclusion.

Avec L’Oppo Find X9 Pro, OPPO signe un smartphone particulièrement complet, capable de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché. L’expérience photo et vidéo constitue l’un de ses plus grands atouts. Ajouté à son autonomie généreuse, cela en fait un appareil fiable pour tenir de longues journées sans compromis.

En somme, L’Oppo Find X9 Pro se révèle être un smartphone haut de gamme extrêmement équilibré, puissant, endurant et polyvalent, qui saura répondre aux attentes des utilisateurs exigeants comme des passionnés de photo et de multimédia. Une très belle réussite dans la gamme Find. Le prix reste important pour ce n’est pas choquant comparé à ce que fais la concurrence.

Points Positifs Points Négatifs + Design – Prix + Fluidité d’utilisation – + Qualité des photos –

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 16/20 Note finale : 17.75/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



