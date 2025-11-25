Les consoles de jeu portables Claw de MSI adoptent le mode Xbox Full Screen Experience.

Bonne nouvelle pour les joueurs nomades : les consoles Claw de MSI s’enrichissent d’une nouveauté qui pourrait bien changer la manière dont vous lancez vos jeux. Grâce à une mise à jour récente, ces machines embarquent désormais le mode Xbox Full Screen Experience, pour une utilisation plus simple, plus fluide, et surtout plus proche d’une console classique.

On ne présente plus MSI, marque bien connue pour ses PC gaming. Mais depuis quelque temps, le constructeur taiwanais explore de nouveaux terrains : les consoles de jeu portables. Avec sa série Claw, MSI cherche à combiner la puissance d’un PC et la simplicité d’une console, dans un format compact.

Une interface pensée comme une console

Ce nouveau mode Xbox transforme l’écran d’accueil de la console en un tableau de bord digne d’une vraie Xbox. Vous démarrez, et tout est là : vos jeux, vos applications, vos paramètres. Plus besoin de passer par Windows ou de jongler avec les menus compliqués. L’idée, c’est de vous mettre directement dans l’ambiance jeu, comme sur une Xbox classique.

Tous vos jeux au même endroit

Fini les aller-retours entre Steam, Game Pass ou Epic Games. Grâce à ce mode, tous vos jeux apparaissent dans une seule bibliothèque. Que vous ayez acheté votre dernier jeu sur Steam ou que vous jouiez en streaming avec le Game Pass, tout est centralisé. C’est plus clair, plus pratique, et surtout plus rapide à utiliser.

Un coup de boost aux performances

Ce nouveau mode n’est pas qu’un changement d’interface. Il permet aussi de libérer de la mémoire système, avec une baisse annoncée de plus de 5 % de l’usage habituel. Concrètement, cela veut dire que vos jeux peuvent tourner un peu mieux, avec peut-être quelques images par seconde en plus, ou simplement une machine qui chauffe moins.

Réglages accessibles en un clic

Autre point appréciable : les réglages rapides de MSI sont intégrés directement dans la barre de jeu Xbox. En un clic, vous pouvez modifier la puissance, ajuster les performances ou gérer la batterie. Plus besoin d’ouvrir plusieurs fenêtres ou de chercher un logiciel spécifique. Tout est à portée de main, sans casser votre session de jeu.

Une mise à jour facile à activer

Pour bénéficier de cette nouveauté, il suffit d’installer la mise à jour Xbox via les paramètres système de Windows. Une fois activée, vous pouvez choisir de démarrer la console directement sur cette interface Xbox, sans passer par le bureau Windows. De quoi se rapprocher encore plus de l’expérience console, tout en gardant la flexibilité d’un PC.

Une console plus simple, plus intuitive

Avec cette mise à jour, MSI continue de peaufiner son offre portable. La gamme Claw se rapproche d’un usage plus intuitif, plus accessible. Pas besoin d’être expert pour profiter de ses jeux : on allume, on joue. Et ça, que vous soyez fan de FPS, de jeux indés ou de AAA, c’est toujours bon à prendre.

Récapitulatif technique

Mode Xbox Full Screen Experience disponible sur les consoles MSI Claw

Interface console dès le démarrage, sans passer par Windows

Bibliothèque de jeux unifiée (Game Pass, Steam, Epic, etc.)

Réduction de l’usage mémoire de plus de 5 % par rapport à un PC classique

Accès aux réglages MSI intégrés dans la barre de jeu Xbox

Activation simple via les mises à jour Xbox et les paramètres système

