L’OTAN choisit Google Cloud pour un cloud souverain boosté à l’IA

Alors que les enjeux de cybersécurité s’intensifient sur la scène géopolitique, l’OTAN franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. L’Alliance atlantique vient de signer un accord de plusieurs millions de dollars avec Google Cloud pour déployer une infrastructure cloud souveraine, propulsée par l’intelligence artificielle.

Basée en Californie, Google poursuit sa percée dans les environnements sensibles et sécurisés. En collaborant avec l’Agence de communication et d’information de l’OTAN (NCIA), la firme américaine renforce son positionnement sur le segment stratégique du cloud souverain.

Un cloud souverain pour les données ultra-sensibles

Avec cet accord, l’OTAN adopte une solution conçue pour répondre aux exigences extrêmes de confidentialité et de résilience. Google Distributed Cloud air-gapped, cœur de cette offre, permet d’exécuter des charges de travail IA et analytiques sans connexion à Internet. Totalement isolée, cette infrastructure offre un niveau de sécurité conforme aux standards militaires et de souveraineté les plus stricts.

La technologie air-gapped permet une résidence totale des données au sein des installations de l’Alliance. Aucun compromis n’est fait sur le contrôle opérationnel : les flux d’information restent internes, protégés contre toute intrusion extérieure. Une orientation qui témoigne de la montée en puissance des enjeux de souveraineté numérique au sein des alliances militaires.

Soutien au centre JATEC pour l’analyse et la formation

La solution sera déployée au sein du Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC). Cette structure de l’OTAN bénéficiera d’un environnement cloud hautement sécurisé, capable d’accompagner ses missions de simulation, d’enseignement stratégique et d’analyse de scénarios classifiés.

Ce partenariat vise à renforcer les capacités opérationnelles du centre, tout en s’appuyant sur l’IA pour mieux anticiper les risques, analyser les données complexes et former les personnels militaires à des environnements numériques avancés.

Google étoffe son offre cloud dans les environnements sensibles

Avec cette initiative, la gamme cloud de Google s’agrandit pour couvrir les besoins critiques des organisations gouvernementales. En intégrant une technologie air-gapped à son portfolio, la firme prouve qu’elle est désormais prête à opérer dans des contextes ultra-réglementés, autrefois réservés à des acteurs historiques du secteur défense.

Ce projet montre également que Google ne se limite plus aux usages commerciaux du cloud. L’orientation vers l’IA sécurisée pour les environnements souverains souligne une stratégie à long terme : devenir un partenaire incontournable des gouvernements dans leur modernisation numérique.

Une coopération technologique stratégique

Ce contrat s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération OTAN-industrie. Comme l’a rappelé Antonio Calderon, CTO de la NCIA, l’exploitation de technologies de nouvelle génération est désormais au cœur des priorités de l’Alliance. Pour Google, cette collaboration constitue une reconnaissance de sa capacité à fournir des solutions fiables dans des écosystèmes complexes et exigeants.

Tara Brady, présidente EMEA de Google Cloud, l’affirme : l’entreprise s’engage à soutenir la mission stratégique de l’OTAN. Cette synergie entre secteur public et géant technologique traduit une vision partagée autour de l’innovation responsable et de la résilience numérique.

Une nouvelle étape dans la souveraineté numérique des alliances

L’accord entre Google Cloud et l’OTAN marque un tournant. Il illustre la volonté des alliances occidentales de s’émanciper de certaines dépendances technologiques, en favorisant un cloud souverain, sécurisé et contrôlé. La montée en puissance de l’IA nécessite une gouvernance renforcée des données, et cette solution répond précisément à cette exigence.

Ce partenariat donne le ton pour les années à venir : souveraineté, IA et résilience seront les piliers de l’infrastructure numérique de demain. Et Google, en s’imposant comme un acteur crédible dans ce domaine, montre que les frontières entre technologies civiles et militaires s’estompent, au profit d’un cloud plus stratégique.

Récapitulatif technique

Partenariat : Google Cloud + OTAN via la NCIA

Technologie : Google Distributed Cloud air-gapped

Objectif : Cloud souverain pour données classifiées

Lieu d’application : JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre)

Fonctionnalités : Résidence des données Exécution de charges de travail IA hors ligne Respect des normes de souveraineté numérique

Sécurité : environnement totalement déconnecté

Usages : simulation, formation, analyse, IA

