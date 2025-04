Terra : la souris ergonomique ultralégère de Teevolution Global

Teevolution Global enrichit son catalogue avec la Terra, une souris ergonomique ultralégère conçue pour les passionnés de jeux vidéo et les professionnels exigeants.Pesant seulement 49 grammes, la Terra promet une expérience utilisateur optimale alliant confort et performance.

Fondée sur une expertise solide, Teevolution Global s’est donné pour mission de développer des périphériques innovants répondant aux besoins des utilisateurs modernes. Avec la Terra, la marque démontre une fois de plus son engagement envers la qualité et l’ergonomie.

Terra, une souris avec un Design ergonomique légendaire

La Terra adopte une forme ergonomique éprouvée, idéale pour une prise en main en palm grip.Cette conception assure un confort prolongé, que ce soit pour des sessions de jeu intenses ou des journées de travail prolongées.

Légèreté et maniabilité

Avec un poids plume de 49 grammes, la Terra offre une maniabilité exceptionnelle. Cette légèreté permet des mouvements rapides et précis, réduisant la fatigue lors d’une utilisation prolongée.

Capteur haute précision

Équipée du capteur avancé Pixart PAW3950 STRIKE, la Terra offre une plage de sensibilité allant jusqu’à 42 000 DPI. Ce capteur assure un suivi précis, supportant des vitesses allant jusqu’à 750 IPS et une accélération de 50g, garantissant ainsi une réactivité optimale dans toutes les situations.

Connectivité tri-mode

La Terra propose trois modes de connexion pour s’adapter à toutes les préférences :

Bluetooth : pour une connexion sans fil pratique avec une variété d’appareils.

Dongle USB avec taux d’interrogation de 8 000 Hz : assurant une performance sans fil ultra-rapide et réactive.

Connexion filaire USB-C : pour une utilisation continue sans souci de batterie.

Autonomie prolongée

Grâce à sa batterie de 250 mAh, la Terra offre jusqu’à 70 heures d’utilisation avec un taux d’interrogation de 1 000 Hz. Cette autonomie prolongée permet de longues sessions sans interruption.

Interrupteurs optiques avancés

La Terra est équipée des interrupteurs optiques FE Advanced, offrant une sensation de clic tactile et une durabilité allant jusqu’à 100 millions de clics. Ces interrupteurs garantissent une réactivité et une fiabilité accrues.

Patins en PTFE à motif nid d’abeille

Les patins en PTFE avec un motif en nid d’abeille assurent une glisse fluide et sans effort sur diverses surfaces. Un jeu de patins de rechange est également inclus pour une durabilité accrue.

Personnalisation via logiciel

Un logiciel dédié permet de personnaliser les paramètres de la Terra, y compris les niveaux de DPI, les taux d’interrogation et d’autres réglages, offrant une expérience sur mesure pour chaque utilisateur.

Récapitulatif technique

Poids : 49 grammes

Capteur : Pixart PAW3950 STRIKE

DPI : jusqu’à 42 000

Vitesse de suivi : 750 IPS

Accélération : 50g

Connectivité : Bluetooth, dongle USB 8 000 Hz, USB-C filaire

Autonomie : jusqu’à 70 heures à 1 000 Hz

Interrupteurs : FE Advanced Optical, durée de vie de 100 millions de clics

Patins : PTFE à motif nid d’abeille

Logiciel : personnalisation des paramètres DPI, taux d’interrogation, etc.

La Terra de Teevolution Global s’impose comme une souris ergonomique ultralégère offrant des performances de pointe et une personnalisation poussée, répondant ainsi aux attentes des joueurs et des professionnels les plus exigeants.

