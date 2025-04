Nintendo Switch 2 : sortie potentielle le 2 avril et l’apparition d’un mystérieux bouton « C » ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de la prochaine console Nintendo s’intensifient. Si rien n’a encore été confirmé officiellement par le constructeur japonais, plusieurs sources laissent entendre que la Nintendo Switch 2 pourrait être dévoilée le 2 avril 2025, avec un lot de nouveautés, dont un mystérieux bouton « C » sur les nouveaux Joy-Con.

Depuis sa création, Nintendo a toujours cultivé l’innovation. Après le succès mondial de la Nintendo Switch lancée en 2017, la marque serait sur le point de renouveler son concept de console hybride, avec une version plus puissante et mieux adaptée aux usages modernes du jeu vidéo.

Un nouveau design en approche ?

Selon plusieurs fuites et rendus non officiels, la future Switch 2 arborerait un format légèrement plus large, doté d’un écran de 8,4 pouces. Les Joy-Con eux aussi gagneraient en gabarit, tout en se fixant désormais magnétiquement à la console, abandonnant les rails mécaniques de la version actuelle.

A relire : Quelle est la console de jeu la plus gourmande en énergie ? Analyse des modèles Sony, Nintendo et Xbox Le choix d’une console de jeu repose sur plusieurs critères : performance, graphismes, et maintenant, consommation énergétique. Avec la hausse des coûts de l’énergie, il devient pertinent de savoir laquelle des grandes…

Autre élément qui alimente la rumeur : la présence de deux ports USB-C, situés en haut et en bas de la console, permettant un chargement plus flexible et la connexion de nouveaux accessoires.

Un bouton « C » qui intrigue

L’un des détails qui suscite le plus de curiosité est l’apparition d’un mystérieux bouton « C » sur le Joy-Con droit. Ce bouton, jamais vu sur les précédentes consoles de Nintendo, aurait été repéré par certains utilisateurs dans une image promotionnelle apparue brièvement sur l’application Nintendo Today.

Impossible pour le moment de savoir à quoi il servira exactement, mais plusieurs hypothèses circulent : raccourci pour des fonctions sociales (chat vocal, capture d’écran), menu contextuel ou encore nouvelles interactions en jeu. Nintendo pourrait réserver son utilité à certaines licences spécifiques.

Une rétrocompatibilité probable

Si la console devait sortir dans les mois à venir, les experts estiment qu’elle serait rétrocompatible avec les jeux de la Switch actuelle. Cela permettrait à Nintendo de maintenir sa base d’utilisateurs tout en facilitant la transition vers la nouvelle génération. Toutefois, une rétrocompatibilité totale n’est pas garantie, et certains titres pourraient exiger une mise à jour logicielle.

Des performances revues à la hausse

Côté technique, les rumeurs parlent d’une puissance comparable à celle d’une PlayStation 4 ou d’une Xbox Series S, avec une architecture modernisée pour gérer des jeux plus exigeants. De quoi faire tourner certains titres en 1080p à 60 FPS, voire en 4K en mode docké, selon les configurations.

Quid du catalogue de lancement ?

Rien n’a encore été annoncé officiellement, mais il se murmure qu’un nouvel opus de Mario Kart pourrait accompagner le lancement de la Switch 2, avec des courses jusqu’à 24 joueurs. D’autres licences emblématiques comme Zelda, Pokémon ou Metroid pourraient aussi faire partie des premières annonces.

Un événement Nintendo Direct est attendu dans les prochaines semaines. Il pourrait confirmer, ou infirmer, l’existence de cette nouvelle console, son design, ses caractéristiques et sa date de sortie.

Récapitulatif technique supposé

Nom provisoire : Nintendo Switch 2

Date de présentation pressentie : 2 avril 2025

Écran : 8,4 pouces

Fixation des Joy-Con : magnétique

Ports : 2 x USB-C

Bouton supplémentaire : bouton « C » (rumeur)

Rétrocompatibilité : probable mais non confirmée

Performances : comparables à une PS4 ou Xbox Series S

Jeux attendus : potentiel nouveau Mario Kart, licences phares Nintendo

Tant que Nintendo n’a rien officialisé, il convient de prendre toutes ces informations avec prudence. Mais une chose est sûre : les joueurs attendent avec impatience la prochaine grande évolution de la console hybride qui a marqué une génération entière.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.