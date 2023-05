Comment recharger sa voiture électrique ? Avec son smartphone !

Vous avez acheté une voiture électrique ou souhaitez passer à l’électrique prochainement ? Pour pouvoir circuler, vous devez recharger la batterie de votre auto. Pour cela, vous disposez de plusieurs options. On fait le point dans cet article dédié.

Rechargez votre voiture connectée grâce à votre smartphone !

De nos jours, les voitures sont de plus en plus connectées.

Savez-vous qu’il existe de nombreuses applications disponibles sur smartphone qui vous permettent de recharger plus facilement votre voiture électrique ?

Par exemple, la plupart des opérateurs de bornes de recharge publiques ont développé leur propre application mobile. L’objectif ? Vous indiquer où se trouvent les bornes de leur réseau, mais aussi, vous permettre de payer votre recharge directement grâce à votre smartphone !

Il existe également des applications qui gèrent de façon intelligente la recharge électrique de votre voiture à domicile. Comment ? Il vous suffit de télécharger l’application sur votre smartphone et de renseigner à quel moment votre voiture doit être rechargée. L’application recharge automatiquement la batterie de votre voiture dans le délai imparti, tout en optimisant le temps de recharge. En effet, l’algorithme de l’application privilégie la recharge de votre auto au moment de la journée où l’électricité est la moins chère (en heures creuses) ou lorsque vous produisez votre propre électricité solaire par exemple.

Recharger votre voiture électrique sur une borne publique.

Si vous rechargez votre véhicule électrique en dehors de chez vous, il vous faudra alors utiliser une borne de recharge publique. Il en existe plusieurs types :

La borne de recharge « classique » : généralement, les bornes de recharge que vous trouvez sur la voirie ou dans les parkings sont des bornes de recharge dites « classiques ». Ces bornes, dont la puissance varie entre 7 et 22 kW, vous permettent de choisir la puissance à laquelle vous souhaitez recharger votre voiture ;

La borne de recharge rapide : lorsque vous réalisez un long trajet, vous pouvez généralement trouver des bornes dites « rapides » (notamment sur les aires d’autoroute). Ces bornes, d’une puissance comprise entre 50 et 350 kW, vous permettent de recharger votre voiture très rapidement (entre 10 et 30 minutes pour récupérer 100 kilomètres d’autonomie).

Il existe également des bornes de recharge publiques gratuites. Certains centres commerciaux proposent à leurs clients de recharger gratuitement leur voiture électrique pendant qu’ils font leurs courses.

Comment recharger sa voiture sur une borne de recharge publique ?

Si vous rechargez votre véhicule électrique sur une borne de recharge publique, plusieurs options sont possibles.

Généralement, sur les bornes de recharge « classiques », il vous suffit de présenter votre moyen de paiement (votre pass opérateur, votre carte bancaire ou votre smartphone) pour ouvrir la trappe qui contient la prise de type 2 à relier à votre batterie grâce à un câble spécifique et de choisir la puissance désirée pour la recharge. Découvrez en détails comment recharger votre voiture électrique depuis une borne publique classique grâce à ce tuto.

Le fonctionnement des bornes de recharge publiques rapides est encore plus simple : plus besoin de trappe, il vous suffit de brancher le connecteur combo CCS directement intégré à la borne sur la prise dédiée de votre voiture. La borne s’adapte automatiquement au modèle de votre voiture pour choisir la puissance de recharge.

Recharger votre véhicule électrique à domicile

Si vous souhaitez pouvoir recharger votre voiture électrique depuis chez vous, vous avez le choix entre :

Brancher votre voiture directement sur une prise électrique domestique : cette option est peu recommandée car elle peut représenter un risque de surcharge pour votre installation et le temps de recharge est particulièrement long ;

Installer une prise renforcée : cette option vous permet de recharger votre voiture électrique en toute sécurité et plus rapidement qu’avec une prise domestique ;

Faire poser une borne de recharge privée : aussi appelée « wallbox », la borne de recharge privée vous offre un vrai confort pour recharger votre auto. La puissance de la borne s’adapte généralement à vos besoins et vous pouvez recharger votre voiture bien plus vite qu’avec une prise renforcée. En revanche, le coût d’acquisition (et d’installation) d’un tel dispositif est bien plus coûteux qu’une prise renforcée.