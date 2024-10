ThinkPhone25 : Le Nouveau Smartphone Professionnel de Motorola

Motorola vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone, le ThinkPhone25, destiné aux professionnels. Ce modèle marque une avancée notable dans la gamme de smartphones de l’entreprise, en combinant sécurité avancée et performance, tout en maintenant une intégration fluide avec les ThinkPad Lenovo.

Motorola, filiale du groupe Lenovo, renforce son offre de produits avec ce nouveau modèle qui s’adresse principalement aux entreprises. La marque propose ainsi un appareil conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche de sécurité et de productivité.

Un Smartphone Conçu pour les Professionnels

Le ThinkPhone25 s’inscrit dans la stratégie de Motorola de diversifier ses collections en proposant un smartphone axé sur la sécurité et la productivité. Ce modèle bénéficie de la technologie ThinkShield, un ensemble complet de protections qui inclut des dispositifs contre les malwares, le phishing, et d’autres cybermenaces. Ce smartphone est également équipé de Moto Secure, un système de sécurité automatisé qui fonctionne en arrière-plan, assurant une protection continue des données sensibles.

Certifié MIL-STD 810H, le ThinkPhone25 répond à des standards militaires de durabilité. Avec son verre Corning Gorilla Glass 7i et sa fibre aramide, il est conçu pour résister aux chutes et aux rayures. De plus, sa certification IP68 assure une protection contre l’eau et la poussière, permettant une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur. Ce smartphone peut donc fonctionner dans des conditions extrêmes, offrant une résistance dans des environnements allant de -30°C à 60°C avec une humidité jusqu’à 95%.

Productivité et Intégration avec l’Écosystème Lenovo

Motorola enrichit son assortiment avec le ThinkPhone25, qui permet une intégration fluide avec les ThinkPad Lenovo grâce à la fonctionnalité Smart Connect. Cette technologie permet aux utilisateurs de basculer facilement entre différents appareils, comme une tablette ou un PC, en utilisant un seul clavier et une seule souris. Il est possible de partager des fichiers ou d’utiliser la caméra du téléphone comme webcam, ce qui en fait un atout pour les professionnels en déplacement. L’utilisateur peut également partager un hotspot 5G entre plusieurs appareils pour faciliter la connexion, tout en conservant une productivité optimale.

Le ThinkPhone25 est équipé d’un écran pOLED Super HD de 6,36 pouces, offrant une résolution supérieure de 13 % par rapport aux modèles précédents. Cet écran permet une meilleure expérience visuelle pour les vidéoconférences ou les présentations, rendant le travail collaboratif plus efficace.

Autonomie et Puissance

La gamme du constructeur s’agrandit avec un smartphone pensé pour tenir la distance. La batterie du ThinkPhone25 offre une autonomie de 34 heures, et lorsque cela devient nécessaire, le chargeur TurboPower™ 68W permet de recharger l’appareil pour une journée entière en seulement 11 minutes. Ce chargeur, au format USB-C, peut également être utilisé pour recharger un ordinateur portable, simplifiant ainsi les déplacements.

Sous le capot, le ThinkPhone25 est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7300 et offre 256GB de stockage intégré. Ce smartphone est ainsi capable de gérer une grande variété d’applications et de fichiers sans ralentissement. En outre, la connectivité Wi-Fi 6 GHz assure des vitesses de téléchargement élevées et des appels vidéo sans décalage, tandis que la eSIM facilite les changements d’opérateur à l’étranger.

Disponibilité et Prix

Motorola étoffe son catalogue avec ce modèle disponible à partir de mi-novembre. Le prix du ThinkPhone25 est fixé à 499,99 euros.

Récapitulatif Technique

Écran : pOLED Super HD, 6,36 pouces

: pOLED Super HD, 6,36 pouces Processeur : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 Stockage : 256GB

: 256GB Autonomie : Jusqu’à 34 heures

: Jusqu’à 34 heures Chargeur : TurboPower™ 68W, USB-C

: TurboPower™ 68W, USB-C Sécurité : ThinkShield, Moto Secure, MIL-STD 810H, IP68

: ThinkShield, Moto Secure, MIL-STD 810H, IP68 Connectivité : Wi-Fi 6 GHz, 5G, eSIM

: Wi-Fi 6 GHz, 5G, eSIM Protection : Verre Corning Gorilla Glass 7i, fibre aramide

: Verre Corning Gorilla Glass 7i, fibre aramide Intégration : Smart Connect pour une utilisation avec ThinkPad Lenovo

