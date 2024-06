Roborock Qrevo S : Un nouvel aspirateur robot abordable chez Roborock

Roborock annonce l’arrivée en France du Roborock Qrevo S, un aspirateur robot conçu pour offrir des performances de nettoyage et qui se veut être le modèle le moins cher de la gamme du constructeur.

Roborock est une marque connue pour ses solutions de nettoyage intelligent. La marque qui a pour ambition de devenir le leader dans son domaine ne cesse de faire évoluer ses produits et propose des solutions toujours plus performantes. On vous invite d’ailleurs à relire notre test sur l’un des derniers modèles sorti.

Caractéristiques de nettoyage du Roborock Qrevo S.

Le Roborock Qrevo S est équipé d’une puissance de nettoyage de 7 000 Pa et intègre la technologie “HyperForce”, permettant un nettoyage approfondi des sols et des tapis. L’aspirateur robot est équipé d’une brosse anti-enchevêtrements en caoutchouc qui s’adapte à différents types de sols, éliminant les poils et les déchets sans blocage. Pour la partie nettoyage, le robot est doté d’une double serpillière rotative relevable conçue pour traiter les taches tenaces.

Station multifonctionnelle

Le Roborock Qrevo S comprend une station multifonctionnelle qui gère le lavage, séchage et vidage automatiques de l’appareil. Cette station intègre un système de remplissage d’eau et de vidage de poussière, réduisant ainsi les interventions nécessaires pour l’entretien.

Navigation et évitement d’obstacles

La technologie Reactive Tech permet au Roborock Qrevo S de naviguer efficacement autour des meubles et des obstacles. Cette technologie d’évitement d’obstacles assure un nettoyage sans interruption, en ajustant le parcours du robot en fonction des objets rencontrés.

Programmation et contrôle à distance

Connectivité oblige pour tout bon robot, l’application Roborock permet de lancer des programmes personnalisés et flexibles à distance, offrant ainsi une commodité pour planifier et contrôler les sessions de nettoyage. Par ailleurs, le Roborock Qrevo S utilise la technologie Roborock SmartPlan, qui adapte le programme de nettoyage en fonction des différentes pièces de la maison.

Prix et Disponibilité.

Le Roborock Qrevo S est disponible depuis le 13 juin sur Amazon, en noir et blanc, au prix de 799€. Une offre de lancement à 649€ est proposée jusqu’au 26 juin.

Récapitulatif technique