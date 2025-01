Machine à laver intelligente SmartWash de Henkel : une révolution dévoilée au CES 2025

Les machines à laver évoluent, et Henkel marque un tournant dans l’histoire du soin du linge avec la SmartWash, une machine à laver connectée dévoilée au CES 2025. Grâce à des technologies de pointe, cet appareil promet une efficacité, une durabilité et une simplicité jamais vues. Voici un tour d’horizon de cette innovation qui redéfinit le nettoyage à domicile.

Henkel, reconnu mondialement pour ses solutions en chimie et entretien, franchit un nouveau cap en associant son expertise à la technologie intelligente. Avec SmartWash, la marque prouve une fois de plus sa capacité à transformer des idées en solutions pratiques et innovantes. Ce modèle reflète son engagement en faveur de la durabilité, de l’efficacité énergétique et de la connectivité.

Une machine qui détecte et s’adapte à votre linge

La SmartWash de Henkel se distingue par son système de détection automatique. Grâce à des capteurs avancés, la machine analyse le type de tissu, la charge et le niveau de salissure pour ajuster automatiquement les cycles de lavage, la quantité d’eau et de détergent nécessaire. Résultat : un lavage optimal qui prend soin de vos vêtements tout en économisant les ressources.

Une connectivité pour une gestion simplifiée

Intégrée à une application mobile, la SmartWash offre une interface intuitive permettant aux utilisateurs de programmer, surveiller et personnaliser les cycles à distance. Des notifications en temps réel vous alertent lorsque le lavage est terminé ou si un entretien est nécessaire. Cette connectivité s’inscrit dans la tendance des maisons intelligentes, où chaque appareil s’adapte aux besoins des utilisateurs.

Un engagement pour l’environnement

Henkel a misé sur une conception écoresponsable en dotant la SmartWash d’une technologie permettant une réduction significative de la consommation d’eau et d’électricité. Associée aux détergents éco-conçus de la marque, la machine garantit un impact environnemental réduit. Cette approche répond aux attentes des consommateurs soucieux de durabilité et d’écologie.

Une innovation au service du bien-être

Avec son fonctionnement silencieux et ses cycles rapides, la SmartWash est conçue pour s’intégrer harmonieusement dans votre quotidien. De plus, son système d’autonettoyage avancé élimine les résidus et les bactéries, assurant un entretien facile et une hygiène irréprochable. Ce modèle met en avant le confort et la tranquillité des utilisateurs.

Présentée en avant-première au CES 2025

Le CES 2025 a offert à Henkel une vitrine mondiale pour présenter la SmartWash, suscitant l’enthousiasme des experts et des visiteurs. Cet événement phare de la technologie a souligné l’importance de l’innovation dans les appareils domestiques, et Henkel s’y est démarqué par une approche audacieuse et tournée vers l’avenir.

Récapitulatif technique

Système de détection automatique : ajustement des cycles selon le type de linge.

: ajustement des cycles selon le type de linge. Connectivité mobile : contrôle et notifications via une application dédiée.

: contrôle et notifications via une application dédiée. Réduction de la consommation d’eau et d’électricité .

. Système d’autonettoyage pour un entretien simplifié.

pour un entretien simplifié. Fonctionnement silencieux adapté à tous les environnements.

adapté à tous les environnements. Cycles rapides pour un gain de temps.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.