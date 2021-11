Audi A8, Car-2-X d série pour le vaisseau amiral de la marque.

Avec la nouvelle Audi A8 dévoilée, Audi remet au gout du jour la plus premium de ses berlines. Une nouvelle version qui se devait de sortir pour faire de l’ombre à la concurrence.

Audi vient de dévoiler sa nouvelle limousine avec sa toute nouvelle Audi A8. Il est vrai que ce modèle est sans doute ce que fait de plus haut de gamme le constructeur automobile allemand. Une nouvelle version qui se veut plus avant-gardiste et qui renforce le charisme et l’élégance sportive du modèle.

Un peu d’informations automobiles pour cette nouvelle A8.

Tout d’abord, parlons de la signature lumineuse personnalisable de ce modèle grâce aux Digital OLED dans les feux arrière et une bande lumineuse segmentée. Pour un look plus sportif, elle est équipée de quatre sorties d’échappement à débit optimisé. À l’avant, on retrouve des phares Digital Matrix LED qui utilisent la technologie DMD (Digital Micromirror Device, ou matrice à micromiroirs).

Alors, oui elle est longue avec ses 5,19 mètres, sa largeur de 1,95 mètre et sa hauteur de 1,47 mètre. On ne pourra pas dire qu’elle n’entre pas dans la catégorie « limousine ».

De la puissance sinon rien !

Niveau motorisation, on compte cinq versions : 3.0 TDI et 3.0 TFSI sont des moteurs V6 de trois litres de cylindrée chacun. Présent également un moteur 4.0 TFSI. Le 3.0 TDI développe 210 kW (286 ch). Le 3.0 TFSI développe 250 kW (340 ch). Le 4.0 TFSI déploie 338 kW (460 ch) et 660 Nm. Et enfin, le V8 biturbo génère une puissance de 420 kW (571 ch) et un couple de 800 Nm. Il réalise le sprint classique en 3,8 secondes.

Connectivité, navigation assistée connectée, tout y est.

Cette nouvelle Audi A8 est équipée des derniers services en ligne et Car-2-X d’Audi connect. Et ce, de série pour le plus grand bonheur des clients. En outre, deux packs sont disponibles : Audi connect Navigation & Infotainment et Audi connect Safety & Service avec Audi connect Remote & Control.

Ainsi, l’infodivertissement n’a jamais été aussi complet avec deux écrans de 10,1 pouces avec résolution full HD fixés au dos des sièges avant. Des écrans qui pourront être associés aux appareils tels que smartphones et autres. Ainsi, les passagers peuvent visualiser du contenu venant de leurs appareils. flux vidéo et audio par diffusion, notamment à partir de plates-formes de streaming bien connues, de médiathèques TV. Par ailleurs, il sera également possible d’accéder à certains paramètres de la voiture directement depuis votre smartphone via l’application Audi.

Prix et Disponibilité.

L’Audi A8 remodelée arrivera sur les marchés en décembre. Le prix de base de l’A8 50 TDI quattro s’élève à 94 700 euros. Les tarifs de l’A8 60 TFSI quattro et de l’Audi S8 commencent respectivement à 110 750 euros et 143 770 euros.