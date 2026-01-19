MARSTEK V500 : la batterie solaire portable IP65 pensée pour l’extérieur

Dans un marché en pleine expansion, la batterie solaire portable s’impose comme un compagnon indispensable pour les usages nomades et les situations d’urgence. Présentée en clôture du CES 2026, la MARSTEK V500 s’inscrit dans cette dynamique en mettant l’accent sur la robustesse, l’autonomie et la polyvalence énergétique.

Déjà reconnue pour son expertise dans le domaine du stockage d’énergie, la marque MARSTEK étoffe son catalogue avec une nouvelle solution pensée pour résister aux contraintes de l’environnement extérieur. La V500 s’adresse aux utilisateurs exigeants : campeurs, bricoleurs, digital nomads ou simples prévoyants en quête d’autonomie énergétique.

Une batterie portable conçue pour l’extérieur

La MARSTEK V500 affiche un indice de protection IP65, lui conférant une étanchéité contre la pluie et une résistance totale à la poussière.

Ce niveau de robustesse en fait une solution fiable pour une utilisation en pleine nature, sur un chantier ou lors d’un déplacement prolongé sans accès au réseau électrique. Le format reste compact malgré sa capacité énergétique, permettant un transport sans contrainte majeure.

MARSTEK V500, 500W de puissance nominale, 1000W en crête : de quoi alimenter l’essentiel

La batterie délivre jusqu’à 500W en continu, avec une puissance crête atteignant 1000W, de quoi faire fonctionner un large éventail d’appareils : ordinateurs portables, caméras, frigos de voyage, outillage léger… La polyvalence de la V500 repose également sur sa capacité de 2 kWh, une autonomie suffisante pour une à deux journées d’utilisation en mobilité, selon les équipements branchés.

Recharge rapide en solaire ou en courant alternatif

La V500 intègre deux modes de recharge. D’une part, une entrée solaire de 500W, compatible avec des panneaux photovoltaïques portables pour une recharge totalement autonome. D’autre part, une entrée AC de 750W permet une recharge rapide sur secteur, avec la possibilité d’alimenter les appareils pendant que la batterie récupère de l’énergie. Ce fonctionnement pass-through s’avère pratique pour les utilisateurs qui ne peuvent pas interrompre leur activité.

Une solution pensée pour les usages hybrides

La gamme du constructeur s’agrandit avec un modèle conçu pour s’adapter aux usages multi-environnements. Que ce soit pour un camping en autonomie, une séance de travail prolongée en pleine nature ou une coupure de courant imprévue, la MARSTEK V500 coche les cases de la polyvalence. Elle peut aussi faire office de source d’énergie de secours à domicile, notamment pour maintenir en fonctionnement des appareils critiques.

Design robuste, usage simplifié

Le boîtier de la V500 est pensé pour résister aux aléas de la vie en extérieur : chocs, intempéries, variations de température. Malgré cette robustesse, l’ergonomie est soignée avec une interface utilisateur claire, des ports bien identifiés, et une gestion optimisée des flux d’énergie. La batterie est compatible avec divers types de connecteurs pour s’adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Récapitulatif technique

Modèle : MARSTEK V500

Capacité énergétique : 2 kWh

Puissance nominale de sortie : 500W

Puissance crête : 1000W

Indice de protection : IP65 (étanche et résistante à la poussière)

Modes de recharge : Entrée solaire 500W Entrée secteur AC 750W (avec pass-through)

Type de batterie : LFP (Lithium Fer Phosphate)

Usages : extérieur, camping, travail nomade, énergie de secours

Dimensions : compactes (non précisées)

Poids : non communiqué

