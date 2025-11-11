Marstek Venus E 3.0 : la batterie qui transforme le surplus solaire en autonomie domestique

Le gaspillage énergétique des installations solaires domestiques est un problème bien réel. Trop souvent, l’excédent produit est réinjecté sans compensation ou tout simplement perdu. Marstek propose une alternative simple et efficace : la Venus E 3.0, une batterie intelligente qui stocke ce surplus au lieu de le laisser s’échapper.

Marstek, fondée en 2009, est une marque reconnue dans le secteur du stockage d’énergie résidentiel. Présente à l’international, elle développe des solutions complètes, allant de la batterie portable à l’équipement pour balcons, en passant par des systèmes ESS complets pour foyers. Avec la Venus E 3.0, Marstek renforce sa présence sur le marché français, misant sur la flexibilité et l’intelligence énergétique.

Une installation simplifiée pour les foyers déjà équipés

Pas besoin de gros travaux ni de modifications de l’installation existante : la Venus E 3.0 se connecte directement sur une prise 230 V, comme un appareil électroménager. Cette simplicité d’intégration permet à tout propriétaire équipé de panneaux photovoltaïques de commencer à stocker l’énergie excédentaire sans passer par un changement d’onduleur ou une intervention technique lourde.

Compatible avec la majorité des compteurs intelligents, la batterie permet une autoconsommation maximale en bloquant l’injection d’énergie vers le réseau. Ce fonctionnement garantit un usage plus responsable de la production solaire, sans modification des habitudes ni des équipements en place.

Une optimisation énergétique pilotée par l’intelligence artificielle

Le mode “AI Optimization” est l’un des piliers de la Venus E 3.0. Grâce à des algorithmes intelligents, la batterie ajuste dynamiquement ses cycles de charge et décharge selon les prévisions météorologiques, le coût de l’électricité en temps réel et surtout les habitudes de consommation du foyer. Résultat : une utilisation stratégique de chaque kilowattheure pour maximiser les économies d’énergie.

Pour les utilisateurs avertis, un mode manuel est également disponible. Il est alors possible de fixer précisément les plages horaires et la puissance de charge/décharge en fonction des tarifs horaires d’électricité, une fonction particulièrement pertinente avec les offres à tarification dynamique.

Une batterie pensée pour durer

La gamme du constructeur s’agrandit avec un produit conçu pour la longévité. Équipée de cellules Lithium Fer Phosphate (LFP), la Venus E 3.0 est capable de supporter plus de 6 000 cycles de charge, soit environ 15 ans d’utilisation dans des conditions normales. Cette technologie, déjà éprouvée dans d’autres secteurs industriels, offre une sécurité accrue, une stabilité thermique renforcée, et un impact environnemental moindre que d’autres technologies lithium.

Avec une capacité de 5,12 kWh, la batterie répond aux besoins énergétiques quotidiens d’un foyer moyen, notamment pour alimenter les appareils le soir venu, une fois le soleil couché.

Une flexibilité d’usage au cœur de la stratégie Marstek

La Venus E 3.0 est pensée pour s’adapter à tous les espaces. Que ce soit sur un balcon, dans un garage ou même dans une pièce de service, sa conception compacte et discrète lui permet de se fondre dans différents environnements domestiques. L’installation en intérieur est également possible grâce à un design respectant les normes de sécurité électrique.

L’approche modulaire de Marstek permet aussi d’envisager une extension future : plusieurs unités peuvent être connectées en parallèle pour augmenter la capacité totale, selon les besoins du foyer.

Un positionnement tarifaire étudié

Proposée à un tarif compétitif, la Venus E 3.0 cible un public soucieux d’optimiser son installation solaire sans exploser son budget. L’objectif affiché de Marstek est clair : démocratiser le stockage d’énergie domestique sans sacrifier la qualité, la durabilité ni la performance.

Avec ce produit, la marque étoffe son catalogue et confirme sa volonté d’être un acteur central dans la transition énergétique résidentielle, en offrant une alternative aux solutions complexes et coûteuses qui dominent encore trop souvent le marché.

Récapitulatif technique

Nom du produit : Marstek Venus E 3.0

Capacité : 5,12 kWh

Technologie : Lithium Fer Phosphate (LFP)

Cycles de vie : > 6 000 cycles

Durée de vie estimée : 15 ans

Connexion : prise secteur 230 V

Compatibilité : compteurs intelligents, installations photovoltaïques existantes

Fonctionnalité AI : planification automatique charge/décharge

Mode manuel : personnalisation horaires / puissance

Installation : balcon, garage, intérieur

Extensibilité : modules additionnels possibles

D’autres produits de la marque :

