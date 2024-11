Leap-SP3 Pro : le récepteur TV connecté qui révolutionne votre expérience multimédia

L’univers des récepteurs TV évolue sans cesse, et Strong enrichit son offre avec le modèle Leap-SP3 Pro. Ce récepteur se distingue par ses fonctionnalités avancées, pensées pour les amateurs de contenu multimédia connecté. Découvrez comment ce modèle répond aux attentes d’un public exigeant et s’impose comme un allié incontournable pour vos soirées cinéma ou vos sessions de streaming.

Le Leap-SP3 Pro marque une nouvelle étape dans l’innovation technologique de Strong. Avec son design moderne et compact, il promet une installation discrète et une utilisation intuitive, tout en offrant des performances de haut niveau. Voici pourquoi il pourrait bien devenir votre prochain récepteur favori.

Une résolution 4K ultra-détaillée

L’une des caractéristiques phares du Leap-SP3 Pro est sa compatibilité avec la résolution 4K Ultra HD, garantissant une image nette et détaillée. Grâce à cette qualité visuelle, les films, séries, et événements sportifs prennent une toute nouvelle dimension. La fluidité des images est renforcée par des technologies avancées, offrant une immersion complète dans votre contenu préféré.

Un écosystème Android pour un accès infini

Équipé du système Android TV 11, le Leap-SP3 Pro donne accès à un vaste univers d’applications, comme YouTube, Netflix, ou encore Disney+. La navigation est simplifiée grâce à l’interface intuitive de Google et à la compatibilité avec l’assistant vocal. Un simple “OK Google” vous permet de lancer vos recherches ou de contrôler vos appareils connectés.

Performances techniques de pointe

Le Leap-SP3 Pro s’appuie sur un processeur puissant et une mémoire vive optimisée pour assurer une navigation fluide, même en multitâche. Il est doté de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage, parfaits pour installer vos applications préférées sans craindre un ralentissement. La connectivité est également au rendez-vous avec des options Wi-Fi double bande et Bluetooth, garantissant des transferts rapides et une installation sans fil simplifiée.

Une connectique complète pour vos équipements

Côté connectique, le Leap-SP3 Pro ne fait pas de compromis. Il propose plusieurs ports, notamment HDMI, USB et Ethernet, permettant de brancher des disques durs externes, des clés USB ou encore de profiter d’une connexion Internet filaire. Cette polyvalence en fait un outil idéal pour s’intégrer à votre système audiovisuel existant.

Un contrôle à distance intuitif

Le récepteur est livré avec une télécommande ergonomique, compatible avec les commandes vocales. Vous pourrez non seulement piloter vos applications préférées, mais aussi naviguer aisément dans les menus grâce à son design épuré et ses raccourcis intelligents. Cette télécommande transforme votre expérience utilisateur en un jeu d’enfant.

Récapitulatif technique

Résolution : 4K Ultra HD

: 4K Ultra HD Système d’exploitation : Android TV 11

: Android TV 11 Mémoire RAM : 2 Go

: 2 Go Stockage interne : 16 Go

: 16 Go Connectivité : Wi-Fi double bande, Bluetooth, Ethernet

: Wi-Fi double bande, Bluetooth, Ethernet Ports : HDMI, USB

: HDMI, USB Assistant vocal : Google Assistant intégré

