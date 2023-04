Technics SU-GX70, un nouvel ampli de salon connecté chez le constructeur.

Avec son nouveau Technics SU-GX70, la marque hi-fi connue par les puristes et les adeptes du vinyle pour ses platines SL-1200 annonce la sortie d’un nouvel amplificateur de salon de type chaine hi-fi qui se veut en plus connecté.

Dans le monde de l’audio, il y a ceux qui aiment encore s’équiper à la maison d’une chaine hi-fi de qualité avec des éléments en cascade. Que ce soit pour connecter un ensemble home cinéma ou pour écouter leurs morceaux préférés dans le salon.

Technics SU-GX70, polyvalent à tout niveau.

Ce nouveau Technics SU-GX70 est défini par la marque comme un amplificateur de streaming très complet qui viendra s’installer dans votre salon pour votre système audio et vidéo. Un amplificateur audio réseau qui vient s’intégrer facilement dans un système hi-fi domestique avec l’intégration d’un port HDMI ARC.

Pour ce qui est de la connectique, le Technics SU-GX70 est doté de connecteur de type Kinch pour accepter différentes sources audio comme un lecteur CD, lecteur DVD et même une platine vinyle, on notera également présence d’un port HDMI pour accueillir un téléviseur de salon, une entrée coaxiale et des ports optiques. On retrouve également des ports USB à l’arrière et en façade.

Audio digitale et numérique oblige de nos jours, l’amplificateur Technics SU-GX70 est également doté d’un port Ethernet réseau, mais aussi et surtout d’une connexion Bluetooth avec le support des codecs AAC, SBC ainsi que du Wi-Fi. Grâce au Wi-Fi l’amplificateur est également comptable avec Air Play 2 et embarque une solution Chromecast également. On notera également au passage la présence de deux antennes.

Pour ce qui est de sa puissance de sortie, Technics annonce une puissance de 40W+40W(1kHz, THD1.0%,8Ω,20kHz LPF) / 80W+80W(1kHz,THD1.0%,4Ω,20kHz LPF) et une puissance de sortie FTC de 30W + 30W (1kHz, THD 1.0%, 8Ω, 20kHz LPF) / 60W + 60W (1kHz, THD 1.0%, 4Ω, 20kHz LPF).

Si l’appareil est fourni avec une télécommande pour le piloter à distance, on retrouve malgré tout en façade un bouton de réglage du volume ainsi qu’un bouton de réglage de la source audio et un petit écran LCD qui affiche certaines informations.

Prix et Disponibilité.

La commercialisation du Technics SU-GX70 est prévue pour juillet 2023 et son prix annoncé est de 1999$.