IPCAM-DM02, la nouvelle caméra Wi-Fi de Chacon.

Avec son IPCAM-DM02, Chacon annonce l’arrivée sur le marché d’une nouvelle caméra WiFi sans fil, sans abonnement, autonome avec panneau solaire.

Chacon, acteur majeur dans le segment de l’électricité grand public annonce l’arrivée de de deux caméras WiFi sans-fil dans sa gamme de produits vidéo dédiés à la sécurité de votre maison.

IPCAM-DM02, une caméra grand-angle totalement sans fil.

Cette nouvelle venue dans la gamme de Chacon entre dans la catégorie dite des « caméras dôme ». Cette nouvelle caméra qui est destinée à surveiller les extérieurs de votre habitation est totalement autonome grâce à une batterie intégrée et à un panneau solaire qui viendra auto alimentée la caméra IPCAM-DM02. De fait, la caméra embarque une batterie lithium rechargeable intégrée de 13200Mah.

Ainsi, pas de soucis d’alimentation, pas de nécessité à forer dans le mur pour faire passer un câble. Les seuls trous que vous aurez à faire seront ceux pour fixer la caméra. Chacon souligne que vous pourrez même l’installer dans un arbre !

Pour ce qui est de la caméra en soi, celle-ci est motorisée sur deux axes et offre un angle de 320° en horizontal et 90° en vertical. Avec son capteur diurne et nocturne, Chacon annonce une visibilité jusqu’à 25 mètres. En outre, la caméra est dotée de 4 lumières flash qui se déclenchent lorsqu’un mouvement est détecté. À noter que la caméra est équipée d’un micro et d’une solution audio bidirectionnelle. Ainsi, il sera possible d’écouter ce qui se passe dehors, mais aussi d’intervenir. Pratique par exemple comme caméra sur l’avant de votre maison. Une caméra qui est bien évidemment certifiée IP65. Pour ceux qui sont en quête de plus d’informations techniques, sachez que l’angle de vue est de 100°, que l’objectif est un objectif CMOS 1/2.9’’ et de 2MP.

Bien évidemment, tout ce qui la caméra enregistre ou voit est accessible via l’application gratuite « My Chacon ». La connexion vers la caméra se fait en Wi-Fi depuis votre box ou votre routeur Wi-Fi domestique. Attention, cette caméra opère uniquement sur la gamme des 2.4GHz.

Prix et Disponibilité.

Cette caméra IPCAM-DM02 est d’ores et déjà disponible au prix de 159,90€.