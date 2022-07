Test : TicWatch PRO 3 ULTRA GPS

Le monde des montres connectées explose. Toutes les marques veulent créer le modèle qui sera capable de suppléer le smartphone et recueillir un maximum de données de son propriétaire. Ces mêmes données qui devraient être strictement confidentielles mais que nous offrons pour quelques données cardiaques et quelques cadrans colorées 🙂 Bon l’image est un peu terne mais heureusement que ces objets ne se limitent pas qu’à cette vision. Aujourd’hui nous testons le modèle phare de la marque TicWatch, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS !

Il s’agit d’un modèle qui tourne sur Wear OS by Google en version 2.6 qui offre des options très intéressantes.

Derrière un look plutôt sobre mais élégant voyons ce que cache cet objet fort attrayant.

Préambule.

A l’origine de TicWatch : MOBVOI est une société chinoise fondée en 2012 par un ex de chez Google, Zhifei Li, dans le but de définir la prochaine génération d’interaction homme-machine, de reconnaissance vocale et d’analyse sémantique. Ca commence plutôt bien.

En 2016/2017, Mobvoi à lancé l’édition mondiale de Ticwatch et a levé 2,1 millions de dollars sur Kickstarter (19 000 contributeurs dans plus de 150 pays).

En 2019, Mobvoi reçoit le prix de la Meilleure solution de compréhension du langage naturel. La même année, le lancement de la TicWatch Pro 4G/LTE.

Nous passons quelques étapes pour arriver en 2021 avec le lancement de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS !

Nous constatons que derrière cette simple montre il y a une équipe et de la R&D à foison. Elle ne regroupe peut être pas l’ensemble des technologies phares de la marque mais il en ressort toujours quelque chose de bon.

Rentrons dans le détail de cette technologies …

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques / Description :

Modèle : TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Dimensions (mm) : 47 x 48 x 12.3

Poids : 41g

Couleur : Noir d’ombre

Boîtier de montre : Acier inoxydable et nylon de haute résistance avec fibre de verre

Écran : Verre du Couvercle d’Anti-empreinte digitale Corning Gorilla

Bracelet de montre : Caoutchouc fluoré (interchangeable), 22mm

Système d’exploitation : Wear OS by Google v. 2.36



Ensemble des puces : Plate-forme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 et système de double processeur Mobvoi

Mémoire RAM : 1Go / ROM : 8Go

Afficheur : 1.4“ 454*454 326ppi Afficheur en Couleur Permanent AMOLED FSTN

Connectivité : Bluetooth 5.0, Wi-Fi:802.11b/g/n

GNSS GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS

Paiements : NFC Google Pay

Haut-parleur : Oui

Micro : Oui

Vibrateur : Oui

PPG : Oui

Baromètre : Oui

Capteurs : Accéléromètre, Capteur Gyroscopique, Capteur de Fréquence Cardiaque HD PPG, Capteur SpO2, Capteur Hors Corps à Basse Latence, Baromètre

Capacité de la batterie : 577mAh

Durabilité : IP68, Natation en Piscine/MIL-STD-810G

Style : Sportif/élégant

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La montre

Le câble de chargement USB côté alimentation et connecteur aimanté à 4 broches côté montre (Pas de chargeur)

Le guide rapide

Le petit livret de garantie