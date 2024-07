Air Go Vision : Des Nouvelles Lunettes Intelligentes Révolutionnaires chez Solos ?

Solos a récemment dévoilé les lunettes intelligentes Air Go Vision, une innovation de pointe dans le domaine des technologies portables.

Solos Enrichit Sa Gamme Avec Les Lunettes Air Go Vision

Les Air Go Vision utilisent SolosTranslate, une plateforme de traduction alimentée par ChatGPT-4o d’OpenAI, permettant des conversations en temps réel sans barrières linguistiques. Conçues pour les usages professionnels et les voyages, ces lunettes offrent plusieurs modes d’interaction comme l’écoute, les discussions de groupe, le texte et les présentations.

Fonctionnalités Techniques des Air Go Vision

Les Air Go Vision se démarquent par leur utilisation du modèle GPT-4o d’OpenAI. Ces lunettes permettent de traiter les informations visuelles en temps réel grâce à une caméra intégrée, offrant un retour instantané sur les objets et les points de repère. Elles prennent également en charge d’autres modèles d’IA comme Gemini et Claude, élargissant les possibilités d’utilisation, du shopping aux requêtes instantanées.

Air Go Vision Face à la Concurrence

En comparaison avec les lunettes Ray-Ban de Meta, les Air Go Vision se distinguent par leurs capacités avancées en intelligence artificielle et leur flexibilité d’utilisation. Alors que les Ray-Ban mettent l’accent sur la capture vidéo et le streaming en direct, les Air Go Vision proposent des montures interchangeables pour une adaptation sociale et stylistique accrue. De plus, les notifications LED ajoutent une fonctionnalité pratique pour l’utilisateur.

Récapitulatif Technique