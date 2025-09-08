HONOR Magic V Flip2 : un téléphone à clapet stylé et malin fait son entrée en Chine

Avec son nouveau Magic V Flip2, si vous pensiez que les téléphones à clapet appartenaient au passé, HONOR vient de prouver le contraire. Lancé récemment en Chine, combine un design chic, une technologie bien pensée et une vraie dose de fun. Entre photo, écran interactif et autonomie solide, ce modèle s’annonce comme un compagnon du quotidien, aussi beau que pratique.

Après avoir présenté le Magic V5 en France, la marque HONOR continue sur sa lancée. Avec ce modèle pliable à clapet, elle s’adresse à tous ceux qui veulent un smartphone qui sort du lot, sans faire de compromis sur la performance.

Un appareil photo qui fait le boulot (et plus encore)

Le Magic V Flip2 embarque un gros capteur photo de 200 Mpx. Oui, 200. De quoi prendre des clichés très nets, même quand la lumière est faible. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 50 Mpx, super pratique pour les paysages ou les photos de groupe.

Mais ce qui le distingue vraiment, c’est l’attention portée aux selfies. Avec sa caméra frontale de 50 Mpx et des modes portrait bien pensés, vous avez de quoi remplir vos réseaux sociaux avec des photos bien cadrées, lumineuses et flatteuses. L’appareil propose même plusieurs niveaux de zoom (jusqu’à 3x) pour ajuster vos portraits selon vos envies.

Des retouches simples et automatiques

Pas besoin d’être expert pour améliorer ses photos : le téléphone propose plein d’outils intelligents. Retirer des objets gênants, ouvrir les yeux sur une photo, lisser les détails, ajuster les couleurs… tout ça peut se faire en quelques clics grâce à l’intelligence artificielle embarquée.

Il y a aussi une fonction de zoom x30 pour capturer des scènes à distance, sans trop perdre en qualité. Pratique pour les concerts, les monuments ou même les couchers de soleil.

Un design qui ne passe pas inaperçu

HONOR a travaillé avec le célèbre designer Jimmy Choo pour une édition limitée bleu brillant, très mode. Chaque mouvement fait briller la coque comme un bijou. Mais si ce style ne vous parle pas, le téléphone existe aussi en violet, blanc et gris, plus sobres mais toujours élégants.

En plus, on peut l’associer à des accessoires comme une bandoulière ou une lanière perlée. De quoi transformer son téléphone en vrai accessoire de mode.

Un petit écran à l’extérieur… mais très utile

Quand le téléphone est fermé, un petit écran externe reste accessible. Il ne sert pas juste à lire l’heure : on peut y interagir avec de petits personnages virtuels, recevoir des notifications ou lancer certaines actions sans ouvrir l’appareil.

HONOR a ajouté plusieurs fonctions intelligentes : réponse rapide, traduction instantanée, infos pratiques, et même une alerte si l’IA détecte un faux visage en visio. Une touche sympa, surtout si vous aimez la technologie utile mais discrète.

Robuste, endurant et fluide au quotidien

Le Magic V Flip2 n’est pas seulement beau : il est aussi solide. Il intègre une charnière en titane (résistante à l’usure) et un verre très fin qui supporte bien les ouvertures répétées. Le téléphone est aussi résistant à l’eau et à la poussière, avec des certifications IP58 et IP59.

Côté batterie, pas d’inquiétude : il embarque 5 500 mAh, ce qui est rare pour ce format. Vous pouvez tenir la journée sans recharge. Et avec le système MagicOS 9.0.1, tout est fluide et facile à prendre en main, même pour ceux qui ne sont pas experts.

Récapitulatif technique

Capteur principal : 200 Mpx , capteur 1/1,4″, ouverture f/1,9, OIS + EIS

Ultra grand-angle macro : 50 Mpx , champ de vision 120°

Caméra selfie : 50 Mpx , ouverture f/2,0, algorithme portrait AI

Zoom numérique : jusqu’à x30 , AI Super Zoom

Édition limitée : collaboration avec Jimmy Choo

Écran externe interactif avec mascottes IA

Fonctions AI Edit : gomme, détourage, ouverture des yeux, suppression des reflets, etc.

Charnière : alliage de titane , certification SGS

Indices de résistance : IP58 / IP59

Batterie : 5 500 mAh , technologie silicium-carbone

Système : MagicOS 9.0.1

Coloris : Blue (édition limitée), Purple, White, Grey

Prix Chine : 5 499 RMB

