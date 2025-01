Le marché de l’Internet des Objets (IoT) franchit la barre du milliard de dollars

En 2025, l’Internet des Objets (IoT) est sur le point de dépasser un jalon important en atteignant un marché mondial de plus de 1 000 milliards de dollars, selon les données d’AltIndex.com. Cette évolution reflète l’intégration croissante de l’IoT dans divers secteurs, stimulée par des technologies comme l’intelligence artificielle, la 5G et les initiatives pour une plus grande durabilité.

Depuis 2018, le marché de l’IoT a doublé de taille, témoignant d’une adoption rapide dans des domaines variés. Les segments industriel et grand public en sont les principaux moteurs, représentant ensemble plus de 510 milliards de dollars de revenus en 2025. Ces deux segments devraient enregistrer une croissance annuelle respective de 15 % et 13 %, reflétant leur importance dans l’écosystème IoT.

L’IoT, un pilier de l’Industrie 4.0

L’IoT joue un rôle clé dans le cadre de l’Industrie 4.0, au même titre que l’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation. Il permet de connecter et de gérer en temps réel des appareils, des machines et des processus. Cette capacité à optimiser les performances dans des environnements variés a permis à l’IoT de maintenir une croissance constante malgré des défis tels que la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Depuis 2021, le marché affiche un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12 %, avec une augmentation moyenne des revenus de 100 milliards de dollars chaque année.

Le rôle de l’automobile dans la croissance de l’IoT

Le secteur automobile, l’un des plus grands utilisateurs de technologies IoT, contribue largement à la croissance globale du marché. En 2025, ce segment devrait générer 274 milliards de dollars, soit une progression de 9 % par rapport à l’année précédente. Les applications incluent des véhicules connectés, des systèmes de navigation intelligents et des solutions pour des infrastructures urbaines adaptées.

Une augmentation exponentielle des connexions IoT

Le nombre de connexions IoT continue de croître à un rythme impressionnant. Depuis 2021, il est passé de 9,2 milliards à une prévision de 23,1 milliards en 2025. D’ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 40 milliards, reflétant une adoption accrue dans des secteurs comme l’agriculture, la santé et la logistique. Ces connexions permettent une meilleure communication entre les appareils et les utilisateurs, ouvrant la voie à des avancées technologiques supplémentaires.

Perspectives d’avenir pour l’IoT

Les revenus de l’IoT devraient continuer de croître au cours des prochaines années. Selon les prévisions, le marché mondial augmentera d’environ 120 milliards de dollars par an, atteignant une valeur estimée à 1 500 milliards de dollars d’ici 2030. Cette progression s’accompagne de développements constants, notamment dans les technologies d’automatisation et de gestion des données.

Récapitulatif technique

