LIFE 01 : le purificateur d’air connecté « Element® » à la conquête du CES Las Vegas 2025

Le CES Las Vegas, rendez-vous incontournable des innovations technologiques, accueille pour la première fois en 2025 la startup grenobloise LIFE 01. Forte de son purificateur d’air connecté Element®, récompensé par un CES Innovation Award dans la catégorie Smart Home, l’entreprise promet de révolutionner notre manière de respirer un air sain, en intégrant design et technologie de pointe.

Créée en 2018, LIFE 01 est une jeune entreprise issue de la région Auvergne Rhône-Alpes. Son objectif : offrir à chacun la possibilité de vivre dans un environnement sain grâce à des solutions de purification de l’air innovantes et accessibles. Element®, le produit phare de la marque, reflète cette ambition. Conçu et fabriqué en France, il bénéficie du label Origine France Garantie, soulignant l’engagement de la startup envers une production locale et durable.

Element® : un design intelligent au service de la santé

Le purificateur d’air connecté Element® se distingue par son design discret et polyvalent. Facilement intégré dans les environnements habités, il garantit une filtration continue sans intervention de l’utilisateur. Avec une dalle LED extra plate offrant un éclairage personnalisable jusqu’à 2500 lumens, il combine esthétisme et praticité. De plus, Element® est parfaitement silencieux et consomme moins qu’une ampoule classique, un atout majeur pour les foyers soucieux d’économies énergétiques.

Une technologie de filtration avancée

Doté de la meilleure technologie de filtration du marché, Element® élimine 100 % des particules, virus, bactéries et gaz nocifs, répondant ainsi aux recommandations de l’OMS. Grâce à ses capteurs intelligents, l’appareil mesure en temps réel les COV (Composés Organiques Volatils), le CO2, les particules fines, la température et l’humidité. Les données sont directement accessibles via une application mobile intuitive compatible iOS et Android.

Un acteur clé du CES Las Vegas 2025

Lors du CES Las Vegas, LIFE 01 sera visible sur le pavillon de la région Auvergne Rhône-Alpes, mais également lors de l’événement CES Unveiled Las Vegas le 5 janvier, et sur le stand des CES Innovation Awards Showcase. Une occasion pour l’entreprise de présenter ses solutions à un public international et d’attirer de potentiels investisseurs.

Pour Thomas Faure, CEO de LIFE 01, cet événement est une opportunité unique :

“Notre participation au CES nous permet de montrer nos solutions sur le marché américain et international. Nous espérons aussi convaincre de nouveaux investisseurs pour accélérer notre production.”

Des solutions adaptées à tous les environnements

Les produits de LIFE 01 ne se limitent pas aux logements. Ils s’adaptent également aux bureaux, crèches, EHPAD, cabinets médicaux et établissements d’enseignement. LIFE 01 propose un service clé en main, incluant la définition des besoins, l’installation, et la maintenance des dispositifs. Cette approche globale répond aux enjeux croissants liés à la qualité de l’air dans les environnements habités.

Récapitulatif technique

Nom du produit : Element®

: Element® Récompense : CES Innovation Award 2025, catégorie Smart Home

: CES Innovation Award 2025, catégorie Smart Home Technologie : Filtration 100 % des particules, virus, bactéries et gaz

: Filtration 100 % des particules, virus, bactéries et gaz Capteurs intégrés : COV, CO2, particules, température, humidité

: COV, CO2, particules, température, humidité Interface : Application mobile iOS et Android

: Application mobile iOS et Android Consommation énergétique : Inférieure à une ampoule classique

: Inférieure à une ampoule classique Éclairage : Dalle LED de 2500 lumens, personnalisable

: Dalle LED de 2500 lumens, personnalisable Conception : Silencieux, adapté aux environnements habités

: Silencieux, adapté aux environnements habités Fabrication : Label Origine France Garantie

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.