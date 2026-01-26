Halo H47BE : Mercusys déploie sa solution Mesh Wi‑Fi 7 à prix accessible

Avec l’arrivée du Halo H47BE, Mercusys fait un pas important dans la démocratisation du Wi‑Fi 7. Ce système Mesh promet une couverture étendue, des vitesses élevées et une stabilité renforcée, même dans les environnements saturés. Le tout dans une gamme tarifaire accessible au plus grand nombre.

Dans cette logique, Mercusys, filiale de TP-Link, continue d’étoffer son catalogue avec des produits connectés visant le cœur du marché. Le Halo H47BE s’inscrit dans cette stratégie, combinant innovation technique et facilité d’accès.

Le Wi‑Fi 7 fait son entrée sur le segment domestique

Le Halo H47BE repose sur la toute dernière norme Wi‑Fi 7, encore peu répandue mais destinée à devenir la référence dans les années à venir. Grâce à l’utilisation combinée des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce routeur mesh triple bande offre une bande passante cumulée allant jusqu’à 9214 Mbps. Un gain de performance notable, notamment pour les foyers équipés de nombreux appareils connectés.

La technologie Multi-Link Operation (MLO), propre au Wi-Fi 7, permet d’exploiter simultanément plusieurs bandes de fréquences pour une meilleure fluidité, réduisant les latences et évitant les congestions. Une avancée significative pour le streaming 4K/8K, les jeux en ligne ou les appels vidéo en haute définition.

Une architecture Mesh pour une couverture homogène

Le pack de trois unités du Halo H47BE couvre jusqu’à 700 m², en combinant les signaux de chaque borne. La technologie EasyMesh permet une gestion centralisée du réseau et un itinérance fluide d’une pièce à l’autre, sans coupure de connexion.

Chaque unité agit comme un nœud intelligent, assurant une transition transparente entre les appareils mobiles. Que ce soit dans un grand appartement, une maison à étages ou un environnement complexe avec murs porteurs, le système ajuste automatiquement ses canaux et fréquences pour maintenir un signal optimal.

Un design compact et discret

Mercusys opte pour un format sobre et épuré : chaque module présente un design blanc minimaliste, aux angles arrondis. Discrets, ils peuvent s’intégrer sans encombre dans tous les types d’intérieurs. Les dimensions réduites des unités permettent une installation flexible, que ce soit sur une étagère, un bureau ou près d’une prise.

Chaque borne dispose de deux ports Ethernet Gigabit, utiles pour connecter des appareils filaires comme une TV connectée, une console ou un NAS.

Gestion simplifiée via l’application mobile

L’un des points forts du Halo H47BE réside dans sa prise en main intuitive. L’application Mercusys permet une configuration rapide : une fois le premier module connecté à la box, les autres se synchronisent automatiquement.

L’interface mobile offre aussi un contrôle parental, la possibilité de prioriser certains appareils, de créer un réseau invité ou de consulter en temps réel les appareils connectés. Les mises à jour logicielles sont automatiques, assurant ainsi une sécurité continue sans intervention manuelle.

Un prix maîtrisé pour une technologie de pointe

Malgré l’intégration du Wi‑Fi 7, le Halo H47BE reste fidèle à l’ADN de Mercusys : proposer des produits performants à tarif abordable. Positionné en entrée de gamme sur le segment du Wi-Fi 7, il vise à remplacer progressivement les kits Mesh Wi‑Fi 5 et Wi‑Fi 6 déjà commercialisés.

Ce modèle s’adresse à un public large, souhaitant moderniser son installation réseau sans investissement lourd, tout en bénéficiant des dernières avancées en matière de connectivité.

Récapitulatif technique

Nom complet : Mercusys Halo H47BE

Norme Wi‑Fi : Wi‑Fi 7 (802.11be)

Débit cumulé : jusqu’à 9214 Mbps

Bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Couverture : jusqu’à 700 m² avec 3 unités

Ports : 2 ports Ethernet Gigabit par borne

Fonctionnalités : Mesh EasyMesh, MLO, MU-MIMO, OFDMA, contrôle parental, app mobile

Configuration : Application Mercusys (Android/iOS)

Compatibilité : rétrocompatible Wi-Fi 5/6/6E

