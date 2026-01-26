D-Link DAP-X3060W : un point d’accès Wi-Fi 6 mural pour les environnements professionnels exigeants.

Compact et pensé pour les environnements à haute densité, le nouveau DAP-X3060W de D-Link mise sur le Wi-Fi 6 pour améliorer la connectivité sans encombrer l’espace. Il se destine avant tout aux hôtels, établissements éducatifs et bureaux modernes.

La marque D-Link, spécialiste des solutions réseau, étoffe sa gamme avec un point d’accès mural AX3000. Une référence qui s’intègre facilement dans les infrastructures existantes tout en répondant aux exigences techniques des réseaux professionnels.

Un format mural discret pour des déploiements flexibles

Avec le DAP-X3060W, la gamme du constructeur s’agrandit avec une solution au format mural ultra-compact. Compatible avec les boîtiers muraux standards, il peut être installé sur un mur, au plafond ou posé sur un bureau, sans ajout de câblage électrique. Une intégration discrète qui séduit les acteurs de l’hôtellerie, de l’éducation ou des résidences collectives, soucieux de préserver l’esthétique de leurs espaces tout en garantissant une connectivité performante.

Débit Wi-Fi 6 jusqu’à 3000 Mbit/s

Ce point d’accès bi-bande AX3000 supporte un débit combiné atteignant 3000 Mbit/s. Il exploite les atouts du Wi-Fi 6 (802.11ax), dont les technologies MU-MIMO et Beamforming, pour optimiser la diffusion du signal et gérer efficacement plusieurs connexions simultanées. Résultat : des performances constantes même dans les zones à forte densité de trafic, avec une latence réduite et un streaming fluide.

Pensé pour les environnements professionnels

Le DAP-X3060W s’adresse clairement à des usages professionnels. Il intègre plusieurs ports LAN Gigabit pour connecter directement des équipements filaires comme des téléviseurs intelligents, téléphones IP ou ordinateurs fixes. Sa compatibilité PoE (Power over Ethernet) permet d’alimenter l’appareil via le câble réseau, simplifiant ainsi les déploiements, notamment dans les bâtiments où l’accès aux prises de courant est limité.

Sécurité renforcée et isolation des utilisateurs

D-Link mise également sur la sécurité réseau avec le chiffrement WPA3 et la segmentation VLAN, qui assurent une isolation efficace des utilisateurs dans les environnements partagés comme les hôtels, résidences ou EHPAD. Chaque occupant bénéficie d’une connexion privée et sécurisée, sans risque de fuite de données ou d’intrusion.

Gestion centralisée avec Nuclias

Pour faciliter la gestion des réseaux à grande échelle, le DAP-X3060W est compatible avec la plateforme cloud Nuclias de D-Link. Cette solution offre un accès distant, des tableaux de bord centralisés et des outils de résolution automatique, comme l’équilibrage de charge, afin d’optimiser l’expérience utilisateur tout en allégeant la charge des administrateurs réseau. L’ensemble constitue une base solide pour construire un réseau évolutif et durable.

Récapitulatif technique

Modèle : DAP-X3060W

Type : Point d’accès mural Wi-Fi 6 (AX3000)

Vitesse : jusqu’à 3000 Mbit/s (bi-bande)

Technologies : MU-MIMO, Beamforming, Band Steering

Ports : plusieurs ports LAN Gigabit

Alimentation : PoE

Sécurité : WPA3, VLAN

Gestion : compatible avec la plateforme Nuclias (cloud)

Format : mural, plafond ou bureau

Usages : hôtellerie, éducation, PME/PMI, résidences collectives

Prix public conseillé : 155 € HT

Disponibilité : immédiate

