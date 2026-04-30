Wi-Fi 7 vs Ethernet : le nouveau standard sans fil peut-il vraiment remplacer les câbles réseau ?

Le Wi-Fi 7 arrive progressivement sur les routeurs, PC portables et smartphones compatibles. Cette nouvelle génération promet des débits très élevés, une latence réduite et une meilleure gestion des réseaux saturés. De quoi relancer une question récurrente : les câbles Ethernet sont-ils désormais menacés ?

Le marché du réseau évolue rapidement. Les fabricants multiplient les box internet, routeurs mesh et appareils compatibles Wi-Fi 7, tandis que les infrastructures filaires continuent de progresser avec le Gigabit Ethernet, le 2,5 GbE ou encore le 10 GbE.

Ce que change réellement le Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 (norme IEEE 802.11be) apporte plusieurs évolutions techniques importantes :

utilisation simultanée des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz

canaux jusqu’à 320 MHz

modulation 4096-QAM

latence plus faible

meilleure gestion de nombreux appareils connectés

Sur le papier, les débits théoriques dépassent largement ceux du Wi-Fi 6. En pratique, cela se traduit surtout par une connexion plus fluide dans les logements modernes.

A relire : Wi-Fi 7 : faut-il changer son routeur maintenant pour profiter des nouvelles performances ? Le Wi-Fi 7 commence à apparaître dans les routeurs et les appareils compatibles, promettant des débits nettement supérieurs, une latence réduite et une meilleure gestion des réseaux saturés. Cette nouvelle norme, encore…

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Le Wi-Fi 7 peut-il remplacer Ethernet à la maison ?

Dans de nombreux usages domestiques, oui. Le Wi-Fi 7 peut suffire pour :

streaming 4K et 8K

cloud gaming

télétravail classique

navigation rapide

téléchargement sur PC portable

objets connectés

Pour un utilisateur moyen, tirer un câble réseau dans toute la maison devient souvent moins indispensable.

Pourquoi Ethernet conserve des avantages majeurs

Le câble Ethernet garde toutefois plusieurs points forts.

Stabilité constante

Contrairement au sans-fil, un câble n’est pas affecté par :

les murs épais

la distance

les interférences voisines

la saturation radio

Débit réel garanti

Un port 2,5 GbE ou 10 GbE délivre un débit constant, là où le Wi-Fi varie selon l’environnement.

Latence minimale

Pour le jeu compétitif, les serveurs domestiques ou certaines tâches professionnelles, Ethernet reste souvent la référence.

Gaming, NAS, bureautique : quel choix faire ?

Le choix dépend surtout de l’usage.

Wi-Fi 7 conseillé pour :

smartphone

tablette

TV connectée

ordinateur portable

console proche du routeur

Ethernet conseillé pour :

PC gaming exigeant

NAS

station de travail

montage vidéo réseau

gros transferts de fichiers

streaming local intensif

Le Wi-Fi 7 face aux limites du logement

Le principal frein du Wi-Fi 7 reste l’environnement. Dans un appartement dense ou une maison ancienne, les performances peuvent chuter selon :

épaisseur des murs

étage supplémentaire

voisins nombreux

position du routeur

Même un excellent routeur ne remplace pas toujours un câble bien installé.

Vers un réseau hybride plutôt qu’un remplacement total

Le scénario le plus probable n’est pas la disparition d’Ethernet, mais une coexistence :

Wi-Fi 7 pour la majorité des appareils mobiles

pour la majorité des appareils mobiles Ethernet pour les équipements fixes et exigeants

C’est déjà la stratégie adoptée dans de nombreux foyers et entreprises.

Ce qu’il faut retenir

Le Wi-Fi 7 améliore nettement les performances du réseau sans fil.

Il peut réduire le besoin de câbles dans de nombreux logements.

Le câble Ethernet reste cependant supérieur en stabilité, latence et débit constant.

Le futur du réseau domestique sera probablement hybride.

Positionnement sur le marché

Le Wi-Fi 7 vise le segment premium des routeurs, box internet haut de gamme et appareils récents. Il concurrence indirectement le filaire pour le grand public, mais ne remplace pas les infrastructures professionnelles. Les utilisateurs exigeants continueront de privilégier Ethernet.

FAQ : Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 est-il plus rapide que l’Ethernet ?

Tout dépend de la version d’Ethernet utilisée. Face au Gigabit classique, le Wi-Fi 7 peut rivaliser dans certains cas. Face au 2,5 GbE ou 10 GbE, le câble garde souvent l’avantage réel.

Le Wi-Fi 7 réduit-il la latence ?

Oui, la norme améliore la latence. Mais Ethernet reste généralement plus constant.

Faut-il encore brancher un PC gamer en câble ?

Oui, pour obtenir la meilleure stabilité possible.

Le Wi-Fi 7 traverse-t-il mieux les murs ?

Pas nécessairement. La bande 6 GHz peut même être plus sensible aux obstacles.

Les câbles Ethernet vont-ils disparaître ?

Non. Ils resteront utiles pour les usages exigeants.

Récapitulatif technique

Norme : IEEE 802.11be

Nom commercial : Wi-Fi 7

Bandes : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

Débit théorique : très élevé selon configuration

Latence : améliorée

Ethernet concurrent : 1 GbE / 2,5 GbE / 10 GbE

Usage idéal : réseau hybride

En résumé

Le Wi-Fi 7 peut remplacer le câble dans de nombreux usages quotidiens. Il ne rend cependant pas Ethernet obsolète. Pour la performance pure, la stabilité et les usages intensifs, le filaire conserve une longueur d’avance.

D’autres produits :

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