Mercusys MB110-4G, un routeur 4G/LTE pour avoir internet partout.

Avec son nouveau routeur 4G/LTE Mercusys MB110-4G, la marquer du même nom entend proposer une solution nomade pour tous ceux qui ont besoin d’une connexion Internet où qu’ils aillent.

Dans notre monde moderne, où la connectivité est devenue essentielle, les routeurs 4G jouent un rôle crucial pour assurer un accès à Internet stable et rapide. En effet, si nous sommes habitués à avoir le câble, la fibre ou le xDSL, parfois malheureusement la connexion n’est pas disponible. C’est là qu’intervient la nouvelle solution de Mercusys.

Le routeur 4G Mercusys MB110-4G se démarque parmi les autres options disponibles sur le marché grâce à ses fonctionnalités avancées et sa fiabilité. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques clés de ce routeur et comment il peut améliorer votre expérience de connexion. Que vous soyez un professionnel nomade, un utilisateur domestique ou une petite entreprise, le routeur 4G Mercusys MB110-4G offre une connectivité haut débit fiable et flexible pour répondre à vos besoins.

Mercusys MB110-4G, 4G et partage Wi-Fi

Avec ce nouveau routeur Mercusys MB110-4G, le constructeur propose une nouvelle manière de se connecter en exploitant l’internet mobile 4G. De fait, ce routeur au design en forme de tour et au look qui lui permettra de siéger sur un buffet de salon est en mesure de recevoir une carte SIM 4G pour établir une connexion au travers l’internet mobile. Une connexion qui pourra ensuite être partagée via un réseau Wi-Fi et même via Ethernet.

Pour ce qui est du Wi-Fi, la marque a opté pour une solution de type simple bande 2.4GHz intégrant les normes Wi-Fi 802.11b/g/n. La marque annonce une capacité de support jusqu’à 32 appareils simultanément et un débit de 300Mbps. Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau Wi-Fi, on notera la présence du WPA-PSK / WPA2-PSK et d’un bouton WPS pour une connexion sécurisée facile.

À noter que le routeur 4G Mercusys MB110-4G est également équipé de deux ports Ethernet 10/100Mbps. Le premier pourra servir pour venir éventuellement connecter une BOX internet filaire et fonctionner dès lors comme un routeur classique. Le second quant à lui permettra de créer un LAN Ethernet ou venir y brancher un appareil en filaire.

Prix et Disponibilité.

Le Routeur 4G LTE WiFi N 300 Mbps Mercusys MB110-4G est d’ores et déjà commercialisé au prix de 59,90 € TTC.