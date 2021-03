GEN2, mise à jour des enceintes THE PEARL et THE PEARL AKOYA.

Avec GEN2, Cabasse annonce une misa à jour de son système d’enceintes audio sans fil THE PEARL et THE PEARL AKOYA. Une mise à jour qui apporte de nouveaux réglages qui permettent aux enceintes haut de gamme du constructeur français d’offrir encore un meilleur rendu sonore.

Cabasse, spécialiste français de l’audio haut de gamme nous dévoilait fin 2019, son enceinte design The Pearl Akoya. Une enceinte en forme de sphère et qui propose un son riche en qualité. Une enceinte sans fil qui viendra s’installer dans le salon et qui fera également office d’objet de design.

Avec GEN2, les enceintes connectées Cabasse sont en constante évolution !

Effectivement, la marque prouve avec cette mise à jour qu’elle ne se contente pas de proposer des enceintes audio de qualité, mais qu’elle fait en sorte de les sublimer et de les mettre à jour. Ainsi, le constructeur français annonce l une mise à jour conséquente avec son système « GEN2 ».

Ce nouveau système a pour objectif d’optimiser davantage la dynamique des basses fréquences. En outre, le système propose une correction automatique de salle optimisée. Cette fonction a pour objectif d’améliorer la calibration automatique de l’enceinte.

« GEN2 » intègre également la fonction « Dynamic Fidelity Enhancer ». Celle-ci permet à l’enceinte de s’adapter dynamiquement au volume d’écoute pour proposer la restitution sonore la plus fidèle possible.

Tout sous contrôle depuis l’application Cabasse StreamCONTROL.

Pour accompagner et régler le son de l’enceinte, Cabasse propose une application pour smartphone qui a pour nom StreamCONTROL. Une application qui est disponible aussi bien pour iPhone que pour Android et qui est disponible sur les différents Play Store.

Et c’est via cette application que Cabasse permet la gestion et l’exploitation du profil « GEN2 » que propose cette nouvelle mise à jour. À noter que ce profil sonore est également disponible pour l’autre enceinte de la marque THE PEARL.

Prix et disponibilité.

La mise à jour est totalement gratuite pour les clients qui ont déjà en leur possession une enceinte AKOYA.